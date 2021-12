Avstralija žaluje za otroki, ki so izgubili življenje v nesreči napihljivega gradu

Nesreča se je zgodila, ko so se otroci na zadnji dan šolskega leta igrali na napihljivem gradu v osnovni šoli v Devonportu na severni obali Tasmanije. Takrat naj bi sunek vetra vzdignil grad v zrak, pri tem pa so nekateri otroci zgrmeli približno deset metrov v globino.

Štirje so umrli na mestu nesreče, eden pozneje v bolnišnici. Še trije otroci ostajajo v kritičnem stanju, medtem ko so enega poškodovanega v četrtek odpustili v domačo oskrbo. Po podatkih policije so žrtve stare 11 oz. 12 let.