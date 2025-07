Avstralski vzgojitelj obtožen zlorabe najmanj osmih otrok, tudi dojenčka

Oblasti v avstralski zvezni državi Viktoriji staršem kar 1200 otrok svetujejo, naj jih testirajo na nalezljive bolezni. Poziv prihaja po tem, ko je policija zaradi več kot 70 kaznivih dejanj, vključno s spolnim napadom, aretirala vzgojitelja vrtca v Melbournu.

Potencialnih žrtev bi lahko bilo še več. (Slika je simbolična) FOTO: Shutterstock icon-expand

26-letni Joshua Dale Brown je med drugim obtožen, da je v letih 2022 in 2023 v vrtcu spolno zlorabil osem otrok, starih od pet mesecev do dveh let, poroča CNN. Vse domnevne žrtve so obiskovale isti center za varstvo otrok, a policija ne izključuje, da jih je zlorabil še več – tudi v 19 drugih vrtcih, kjer je moški delal od leta 2017. V.d. poveljnice policije zvezne države Viktorije Janet Stevenson je ob tem povedala, da so 26-letnikovo ime javno objavili z namenom, da starši lahko preverijo, ali je bil njihov otrok kdaj v stiku z njim. "Zelo pomembno je zagotoviti, da vsak starš, ki ima otroka v varstvu, ve, kdo je (Brown - op.p.) in kje je delal," je dejala na včerajšnji novinarski konferenci. Brown je trenutno v priporu in ga bodo 15. septembra privedli pred sodnika, je še sporočila policija.

Pristojni stopili v stik z 2600 družinami, za 1200 otrok svetujejo testiranje

Enota za spolne zločine viktorijske policije je preiskavo začela maja letos, potem ko so detektivi odkrili gradivo z zlorabo otrok. Preiskali so tudi Brownov dom, kar je privedlo do njegove aretacije. Policija je nato poskušala identificirati domnevne žrtve. "Minuli teden smo osem družin obvestili, da smo Browna obtožili spolnega napada na njihove otroke," je pojasnila Stevensonova. "Lahko si predstavljate, kako pretresljivo je bilo to družinam slišati. Sodelovali smo s partnerskimi agencijami, da bi jim zagotovili vso podporo, ki jim bo pomagala prebroditi to težko obdobje." Brown je imel po njenih besedah veljavno dovoljenje za delo z otroki, ki je v Avstraliji obvezno za vse delavce na področju nege in varstva najmlajših. Obtoženi je sicer v nekaterih centrih za varstvo otrok oziroma vrtcih delal le kratek čas.

Na obtožbe zoper 26-letnika se je odzvala tudi premierka zvezne države Viktorija Jacinta Allan in dejala, da se je ob novici "zgrozila". "Pretresljive so (obtožbe - op.p.) in srce se mi para ob misli na družine, ki doživljajo najhujšo nočno moro vsakega starša. In tudi sama kot starš si lahko samo predstavljam neznosno žalost in bolečino, ki jo prizadete družine trenutno doživljajo," je dejala.