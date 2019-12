V Sydneyju zaradi požarov katastrofalne razmere: umrla mlada prostovoljna gasilca

Razmere v Avstraliji se zaostrujejo. Ekstremna vročina, nizka vlažnost in močan veter so gasilcem, ki se trudijo omejiti neobvladljive požare, še otežili delo. Oblasti v zvezni državi Novi Južni Wales so razmere v bližini največjega avstralskega mesta Sydney katastrofalne.

Obsežni požari v Avstraliji, ki divjajo že vse od septembra, so se te dni še okrepili zaradi ekstremnih temperatur, nizke vlažnosti in močnega vetra. Okoli največjega avstralskega mesta Sydney, ki se duši v dimu, divjajo trije izredno nevarni požari, tamkajšnje oblasti pa so razmere označile za katastrofalne. V nekaterih predelih Novega Južnega Walesa bi lahko danes temperature dosegle 47 stopinj Celzija.

Oblasti so Avstralce v času, ko številni od njih zaradi praznikov odpotujejo na počitnice, pozvale, naj svoja potovanja odložijo, še posebej če bodo potovali z avtomobilom. "Prosimo vas, da ne potujete po cestah, kjer divjajo požari, razen, če je to zares nujno," je na tiskovni konferenci dejala premierka Novega Južnega Walesa Gladys Berejiklian. Več glavnih cest in avtocest je zaprtih za promet, za podoben ukrep pa so se odločile tudi oblasti v Južni Avstraliji.

Požari so se danes še okrepili. FOTO: AP

"Smo v obdobju neverjetne suše, na nekaterih območjih dežja ni bilo že več kot 12 mesecev," je za BBC dejal povedal inšpektor za požarne službe Ben Shepherd. V četrtek so zabeležili tudi prvi smrtni žrtvi med gasilci. 32-letni Geoffrey Keaton in 36-letni Andrew O'Dwyer sta umrla, potem ko je na njun gasilski avto padlo drevo. Ostali trije gasilci, ki so se prav tako nahajali v avtomobilu, so utrpeli lažje poškodbe.

Poveljnik gasilcev v Novem Južnem Walesu Shane Fitzsimmons je dejal, da s gasilci izgubili dva mlada očeta, ki sta umrla v najslabši možni situaciji. "Opravljajo sta le svoje delo, po izmeni pa se žal nista več vrnila domov."

O dveh smrtnih žrtvah pa poročajo še iz zveznih držav Viktorija in Južna Avstralija. Od septembra je sicer med divjanjem požarov umrlo osem ljudi. Uničenih je več kot 700 domov, požari pa so požgali okoli tri milijone hektarjev površin.

Oblasti so razglasile katastrofalne razmere. FOTO: AP

Doma katastrofalne razmere, avstralski premier pa na dopust Številni Avstralci se medtem te dni zgražajo nad neodzivnostjo avstralskega premierja Scotta Morrisona, ki se je v času katastrofalnih razmer v državi odpravil na počitnice na Havaje. Po pritiskih javnosti se je danes vendarle vrnil domov. Združeni narodi so lani opozorili Avstralijo, da ne izpolnjuje svojih zavez iz Pariškega sporazuma. Vodja sindikata gasilcevLeighton Drury je povedal, da trenutno avstralsko vlado podnebne razmere niti malo ne zanimajo, kar je sramota. Ob tem je poudaril, da so mnogi gasilci povsem izčrpani.

V četrtek sta zaradi požara v okolici Sydneyja umrla dva prostovoljna gasilca. FOTO: AP

Vršilec dolžnosti premierja Michael McCormack je medtem priznal, da bo potrebno sprejeti nadaljnje ukrepe za boj proti podnebnim spremembam, vendar te po njegovih besedah niso edini dejavnik, ki je povzročil požare. Krivi naj bili udari strel in samovžigi.

