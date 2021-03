V Avstraliji več deset tisoč ljudi proti spolnemu nasilju nad ženskami

V več avstralskih mestih so potekali protesti proti spolnemu nasilju nad ženskami. Demonstracije so potekale zaradi primerov posilstev, ki pretresajo avstralsko vlado in parlament.

Po vsej Avstraliji se je danes več deset tisoč ljudi zbralo na protestih proti spolnemu nasilju nad ženskami. Pod sloganom March 4 Justice oziroma Shod za pravičnost so se ljudje med drugim odpravili na ulice Sydneyja, Canberre, Brisbana in Melbourna. Protesti so se zgodili v času, ko avstralsko vlado pretresata dve obtožbi posilstva – minister za pravosodje Christian Porterje nedavno priznal, da je bil leta 1988 obtožen, da je posilil takrat 16-letno dekle. Sam je bil tedaj star 17 let. Porter obtožbe zanika. 16-letnica je pritožbo na policiji pozneje umaknila, leto dni zatem pa storila samomor, povzema AP. Kritike letijo tudi na obrambno ministrico Lindo Reynolds, ki naj ne bi nudila ustrezne podpore politični svetovalki vladajoče Liberalne stranke Brittany Higgins, ki je februarja sporočila, da jo je leta 2019 v poslopju parlamenta posilil moški kolega. Higginsova je dejala, da je imela občutek, da mora izbirati med svojo kariero ali prijavo posilstva policiji. Januarja je dala odpoved ter posilstvo nato prijavila. Moškega so podobnih dejanj obtožile še tri ženske, kar je v parlamentu sprožilo neodvisno preiskavo kulture na delovnem mestu. icon-expand Protesti proti spolnemu nasilju nad ženskami v Avstraliji FOTO: AP Protestniki po poročanju britanskega BBC menijo, da je bil odziv vlade premierja Scotta Morrisonaneustrezen. Morrison je v nedeljo povabil delegacijo protestnikov na sestanek v parlament, kar pa so zavrnili, češ da bi se moral srečati z njimi na shodu. Tega se večina vladnih poslancev ni želela udeležiti, so pa se množici v Canberri pridružili poslanci iz vrst laburistične opozicije in več drugih vidnih članov parlamenta, piše BBC. Zbrane je danes med drugim nagovorila Higginsova. "Vsi smo v zadnjih tednih spoznali, kako je v tej državi razširjeno spolno nasilje," je dejala in politiki očitala, da se izogiba temi ter beži pred odgovornostjo. "Čas je, da se dejansko lotimo težave," je dodala. icon-expand