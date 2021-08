Zaradi enega primera bodo v avstralski prestolnici ustavili javno življenje

Trenutno sicer zaprtje tam že nadzoruje 580 neoboroženih pripadnikov vojske, ki pomagajo policiji pri nadzoru spoštovanja zaprtja javnega življenja. Kljub temu da zaprtje v Sydneyju traja že sedem dni, število okužb tam ni upadlo – potrdili so 345 novih okužb, zabeležili pa so tudi dve smrtni žrtvi.

Avstralija si prizadeva omejiti izbruha različice delta, ki sta se zgodila v Sydneyju in Melbournu, kjer so zato razglasili strogo zaprtje. Za nadzor nad spoštovanjem ukrepa bi v Sydneyju lahko kmalu poklicali celo dodatne vojaške okrepitve, so sporočile oblasti v Novem Južnem Walesu, piše BBC.

Premierka Nove Zelandije Jacinda Ardern pa je sporočila, da bodo meje države ostale zaprte še vsaj do konca leta, saj da se je to izkazalo za eno najboljših strategij za zamejitev izbruha virusa. To je po njenih besedah najboljši način, da ostane gospodarstvo v pogonu. Poudarila je, da je prioriteta še vedno cilj, da bi do konca leta 2021 precepili populacijo.