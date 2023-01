Avstralijo prizadele poplave, ki se zgodijo 'enkrat v sto letih'

Krizo v regiji Kimberley v Zahodni Avstraliji je prejšnji teden sprožil nekdanji tropski ciklon Ellie, ki je na nekatera območja v nekaj dneh prinesel celoletno količino dežja. Vojaška letala so pomagala pri prevažanju zalog in evakuaciji prebivalcev na varno v odrezanih mestih, kot je Fitzroy Crossing, kjer živi približno 1.000 ljudi.

Oblasti so to opisale kot poplavo, ki se zgodi "enkrat v 100 letih". Minister za nujne primere Zahodne Avstralije Stephen Dawson je dejal: "Ljudje v Kimberleyju doživljajo poplavo, ki se zgodi enkrat v 100 letih, gre za najhujše poplave, ki jih je doživela Zahodna Avstralija v svoji zgodovini." Dodal je, da je "voda povsod" in da so se v nekaterih delih poplavne vode raztezale v dolžini 50 km.

Poplave sledijo letu neobičajno mokrega vremena, ki je prineslo štiri velike poplave v delih na vzhodu države. Poplave so uničile avtoceste in mostove, oblasti pa so opozorile, da nekateri evakuacijski centri nimajo zmogljivosti za obvladovanje števila razseljenih ljudi. Oblasti so tudi povedale, da je Velika severna avtocesta, ki povezuje obsežni sever države, na več mestih prekinjena, saj se je narasla reka Fitzroy razlila na poplavne ravnice z vodami, ki se ponekod širijo kilometre iz struge. Več kot 280 ljudi po vsej regiji so evakuirali ali jih preselili, so v nedeljo sporočile državne oblasti.