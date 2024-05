Avstralka, ki je postregla strupene gobe, trdi, da je nedolžna

49-letna Avstralka Erin Patterson je julija lani na svojem domu organizirala družinsko kosilo in gostom postregla pečenko Wellington z gobami. Na kosilo je povabila starša nekdanjega moža – Gail in Dona Pattersona, pa tudi Gailino sestro in njenega moža Heather in Iana Wilkinsona. Povabljen je bil tudi nekdanji mož 49-letnice, a je v zadnjem trenutku udeležbo odpovedal.

Nekaj ur po zaužitju obroka so vsi štirje gostje zboleli. Po nekaj dneh sta umrla 70-letna zakonca Patterson in 66-letna Heather. Njen mož je medtem po dvomesečnem zdravljenju okreval.