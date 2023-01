V 150 dneh 150 maratonov: Avstralka bo podrla svetovni rekord

Murray-Bartlettova je avgusta začela svojo pot v Cape Yorku v Queenslandu in vsak dan pretekla 42,2 kilometra, pri čemer je bila izpostavljena hudi vročini in nevihtam.

"To je zelo naporno, to vam moram priznati, vendar se počutim zelo blagoslovljeno, da sem lahko prišla do cilja," je pojasnila. V prvih treh tednih je bila podvržena kar trem poškodbam. Vendar se je njeno telo naučilo preživeti poškodbe ter spremenljive razmere, ko se je prebijala vzdolž znamenite avstralske obale, skozi deževne gozdove ter prašne ceste. Porabila je tudi deset parov tekaških čevljev.

Kljub temu da je zaužila od 5.000 do 6.000 kalorij na dan, kar je približno trikrat več, kot jih potrebuje povprečna ženska, je shujšala. Med potjo je trpela tudi zaradi sončnih opeklin, žuljev in bolečin, povedala pa je tudi, da so jo "ugriznile vse žuželke pod soncem". Doživljala je možgansko meglo in vsesplošno telesno utrujenost. Med tekom v Melbourni so ji noge otekle za celo velikost čevljev.

"Zagotovo je bilo nekaj zelo težkih dni ... ko si tam sam in ne vidiš ciljne črte, si misliš, zakaj to počnem?" je povedala za BBC. "Čeprav si včasih ves prepoten in muhast in te vse boli, sem si mislila: 'Ne, lahko pretečem še en kilometer' ali 'ne, lahko pretečem še 500 metrov'. Če si boš nizala majhne cilje, ti bo uspelo."