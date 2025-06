S strupenimi gobami je ubila sorodnike: Čutila sem distanco med nami

Tožilstvo trdi, da je namerno skuhala strupeno kosilo, nato pa lagala policiji in se znebila dokazov. A Pattersonova se je na sodišču izrekla za nedolžno. Obramba trdi, da je bila zastrupitev z gobami "tragična" nesreča. Pattersonova naj bi družinske člane, ki jih je imela zelo rada, zastrupila nehote, nato pa jo je zgrabila panika, zato je lagala policiji. V šestih tednih so na sodišču zaslišali več kot 50 prič tožilstva.

Posledično se 50-letna Pattersonova sooča s tremi obtožbami umora in eno obtožbo poskusa umora. Obtožena je umora Simonovih staršev, Dona in Gail Patterson , njegove tete Heather Wilkinson in poskusa umora Iana Wilkinsona , Simonovega strica in Heatherinega moža.

Julija 2023 je Avstralka Erin Patterson na kosilo povabila sorodnike svojega nekdanjega moža Simona Pattersona in jim postregla pečenko Wellington z gobami. Le nekaj ur kasneje so vsi nenadoma zboleli, trije pa so nekaj dni pozneje zaradi hude zastrupitve tudi umrli. Preživel je le eden.

Kot je povedala, je imela zelo nizko samozavest in je načrtovala operacijo želodca, s pomočjo katere bi shujšala. "Večino svojega odraslega življenja sem se borila z nizko samozavestjo in starejša, kot sem bila, slabše sem se počutila. Zredila sem se in manj sem lahko telovadila."

Odnos s Simonom po ločitvi je opisala zgolj kot "funkcionalen", priznala pa je, da jo je skrbel odnos s širšo družino Patterson. "Že nekaj mesecev sem z Donom in Gail čutila večjo distanco, manj smo se videvali," je dejala. "Začelo me je skrbeti, da Simon ne želi, da bi imela preveč stikov z njegovo družino."

Vendar pa so se v njenem življenju v tistem času dogajale tudi dobre stvari, je prikimala. Njeni otroci so se lepo prilagodili na novo šolo, ureditev starševstva po ločitvi od Simona pa je predvidevala, da otroci živijo z njo, vendar lahko vidijo očeta, kadar koli želijo. Diplomo medicinske sestre in babice na univerzi Federation University je odložila in bila je dovolj finančno stabilna, da ji ni bilo treba skrbeti za delo.

Pattersonova je povedala, da so v novem domu v Leongathi, kjer je pripravila smrtonosno kosilo, nekaj tednov prej končali z urejanjem okolice. "To hišo sem videla kot našo zadnjo hišo, želela sem si, da bi bila to hiša, v kateri bi moji otroci odraščali. Hiša, v katero bi se lahko – ko se bodo odselili zaradi šolanja – vrnili, kadar koli bi želeli, pripeljali svoje otroke, jaz pa bi se tam postarala. To je tisto, kar sem upala ... res rada živim tam."

Nato je opisala začetek svojega razmerja s Simonom – njuno srečanje v mestu Monash na jugovzhodu Melbourna leta 2004, preden sta se naslednje leto začela videvati kot par. Poročila sta se junija 2007. Ustalila sta se v Perthu, kjer se je v začetku leta 2009 rodil njun prvi sin. Pattersonova je povedala, da je bil porod "zelo travmatičen", saj je otrok izgubil srčni utrip in so morali izvesti nujni carski rez.

Ko je opisovala, da je moral njen sin še nekaj časa preživeti na oddelku za novorojenčke, nato pa je zdravstveno osebje reklo, da njega lahko odpustijo, ona pa mora ostati v bolnišnici, je postala zelo čustvena. "Takrat sem se odločila, da bolnišnico zapustim tudi jaz. Simon mi je rekel, da lahko to storim."

Tast in tašča, Don in Gail, sta ju obiskala kmalu zatem. "Zelo mi je odleglo, da je bila Gail tam, ker sem bila res vsa iz sebe. Nisem imela pojma, kaj naj počnem z otrokom, in nisem bila samozavestna. Ona pa me je podpirala, potrpežljivo in nežno," je opisovala svoj lepi odnos s taščo.

V naslednjih letih so se med njo in Simonom pojavila nesoglasja in par se je večkrat razšel, dokončno pa sta se ločila leta 2015. Pattersonova je poudarila, da jima je bilo vedno pomembno, da kljub težavam sodelujeta kot starša. "Nisva imela težav, če pa sva jih imela, je bilo to, da nisva mogla dobro komunicirati, ko se glede nečesa nisva strinjala. Počutila sva se prizadeta in nisva vedela, kako bi to rešila."

Pattersonova je danes pričala manj kot eno uro in bo nadaljevala v torek.