Avstralko, ki je s strupenimi gobami ubila sorodnike, spoznali za krivo

Porota na sodišču v avstralski zvezni državi Victoria je po šestih dneh posvetovanj vendarle sprejela odločitev in Erin Patterson spoznala za krivo v vseh točkah obtožnice. S tem se je končalo devettedensko sojenje, ki je bilo deležno veliko medijske pozornosti tako v Avstraliji kot po svetu.

Pattersonova ob razglasitvi sodbe ni pokazala nobenih čustev, poročajo mediji.

Julija 2023 je Avstralka na kosilo povabila sorodnike svojega nekdanjega moža Simona Pattersona in jim postregla pečenko Wellington z gobami. Le nekaj ur kasneje so vsi nenadoma zboleli, trije pa so nekaj dni pozneje zaradi hude zastrupitve tudi umrli. Preživel je le eden.

50-letnico je porota spoznala za krivo umora Simonovih staršev, Dona in Gail Patterson, njegove tete Heather Wilkinson in poskusa umora Iana Wilkinsona, Simonovega strica in Heatherinega moža.