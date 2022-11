Avstralska najstnica z misijo: zavarovati sive morske pse

16-letna Avstralka se je potapljala v bližini svojega doma v Port Macquarieju, obalnem mestu severno od Sydneyja, ko je zagledala prav posebno podvodno bitje. Grozeči nasmeh, igličasti zobje ter ostri gobec so značilne lastnosti, ki jih pripisujemo sivemu morskemu psu. Večina ljudi se bi ga ustrašila, toda Shalise Leesfield ni ena izmed takšnih.

"Vem, da obstaja ogromna stigma glede tega, kako strašljivi so lahko videti, a obljubim vam, da so najboljše živali," pravi. "Tako poslušni in tako radovedni so, da so kot morski labradorci," pravi Shalise Leesfield. Sivi morski psi so počasni, radi se zadržujejo blizu morskega dna v toplih, plitvih vodah, za ljudi pa so večinoma neškodljivi. Toda sivi morski pes (znan tudi kot peščeni tigrasti morski pes in pegasti morski pes z raztrganimi zobmi) je ogrožen. Populacija se naglo niža, njegov habitat je vedno bolj ogrožen zaradi segrevanja oceanov in človeškega razvoja, obsežen ribolov pa je le pripomogel k že tako kritični ogroženosti te vrste morskih psov. Eno izmed redkih območij, kjer so sivi morski psi še prisotni, je Fish Rock, podvodna jama z živahnim in edinstvenim ekosistemom, ki leži v bližini Shalisinega doma.

icon-expand Sivi morski pes FOTO: Shutterstock

Shalise je izkušena potapljačica, ki se rada spušča v podvodne jame, kjer je poleg sivih morskih psov mogoče videti tudi kite, ožigalkarje, kirnje ter številne druge morske vrste. Rekreativni in poklicni ribiči, ki jim je dovoljeno do 200 metrov od Fish Rocka, pogosto tam ribarijo ter uporabljajo posebno vabo, narejeno iz zelenjave. To pa vodi v upad biotske raznovrstnosti in povečano onesnaženje, kot meni Shalise. Zavzema se za razširjanje območja prepovedi ribolova in vzpostavitev vsaj 1500 metrov dovoljene oddaljenosti od Fish Rocka. Njeno kampanjo je opazila tudi priznana oceanografinja Sylvia Earle ter Fish Rock uvrstila v del programa Mission Blue, ki se zavzema za zdravje oceanov. Označila ga je tudi za Hope Spot oziroma točko upanja, kar pomeni posebna mesta, ki so znanstveno opredeljena kot kritična. "Ko ljudje pomislijo na točke Hope Spot, pomislijo na pristanišče v Sydneyju ali Veliki koralni greben ... tako da je uvrstitev podvodne jame Fish Rock na to platformo prav neverjetna novica," pravi Sylvia. "Fish Rock rada imenujem svetilnik upanja za te morske pse, ker je njihov dom. To je preprosto tako ključno mesto zanje, pomanjkanje zaščite za tako pomemben življenjski prostor pa je uničujoče."

icon-expand Sivi morski pes FOTO: Shutterstock

Leesfieldova trenutno sodeluje s političarko Cate Faehrmann, poslanko v parlamentu in tiskovno predstavnico avstralskih Zelenih v Novem Južnem Walesu, da bi legalizirali zaščito morskih psov in uvedli območje prepovedi ribolova na tem območju. Faehrmannova pojasnjuje, da je Fish Rock kritično gojišče za sive morske pse. "Zaščititi ga je treba, da zagotovimo preživetje morskega psa," meni in dodaja, da je ponosna, da je sodelovala z Leesfieldovo. "Shalise je del nove generacije aktivistov, ki se zavzemajo za okolje, in naša prihodnost je veliko svetlejša zaradi njihove strasti in odločenosti, da rešijo naš planet in naše dragocene divje živali." To pa še zdaleč ni prva pobuda Shalise Leesfield. Ko je pri 11 letih opazila škodo, ki jo onesnaženje s plastiko lahko povzroči morskemu okolju, je začela kampanjo, v kateri je zahtevala namestitev zbiralnikov za ribiške vrvice v svojem lokalnem območju, da bi zmanjšali onesnaževanje oceanov. Rezultat je bila vladna okoljska subvencija v vrednosti več kot 75.000 avstralskih dolarjev.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke