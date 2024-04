Avstralska policija: Napad na škofa teroristično dejanje

Posnetek napada se je hitro razširil po družbenih omrežjih, pred cerkvijo, ki jo je zavarovala policija, pa se je zbrala jezna množica ljudi. Izbruhnili so spopadi. Dva policista sta utrpela poškodbe, eden od njiju ima zlomljeno čeljust, potem ko so ga udarili z opeko. Množica je uničila tudi 10 policijskih vozil.

Incident se je zgodil v asirski pravoslavni cerkvi v kraju Wakeley. Med bogoslužjem, ki so ga predvajali v živo na internetu, je napadalec, oblečen v črna oblačila, pristopil k škofu in začel udrihati po njem. Z nožem ga je večkrat zabodel v prsni koš. Ob tem je poškodoval še tri osebe, med drugim tudi duhovnika. Nihče od poškodovanih ni v smrtni nevarnosti.

Policija je sicer potrdila, da napad z nožem obravnava kot "teroristično dejanje". Čeprav preiskava še poteka, so prepričani, da gre za verski ekstremizem, poroča BBC. 16-letnega napadalca so aretirali, policija pa javno ni želela govoriti o njegovi veroizpovedi. Načelnica policije v Novem Južnem Walesu Karen Webb je v najnovejši izjavi dejala, da sta škof in duhovnik prestala operacijo in imata "srečo, da sta živa".