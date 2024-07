Avstralska policija po napadu krokodila našla truplo pogrešane deklice

Avstralska policija je potrdila, da so našli posmrtne ostanke, za katere domnevajo, da so pripadali 12-letnemu dekletu.

Dekle so nazadnje videli v torek med plavanjem v potoku Mango Creek, ki se nahaja v bližini naselja Palumpe in staroselske skupnosti Nganmarriyanga v odročnem predelu avstralskega Severnega teritorija, več kot 300 kilometrov jugozahodno od tamkajšnje prestolnice Darwin.

Napadi krokodilov v tropskih območjih na severu Avstralije niso redkost. Tam namreč živi veliko krokodilov letvičarjev, ki lahko zrastejo do velikosti šestih metrov in občasno napadajo tudi ljudi, ti napadi pa so pogosto smrtonosni.