Avstralska policija ubila z nožem oboroženega 16-letnika

Mladoletnega osumljenca so odpeljali v bolnišnico, kjer so ga nato razglasili za mrtvega, je pojasnil policijski komisar Zahodne Avstralije Col Blanch. Moški, ki ga je poškodoval, se zdravi v bolnišnici, njegovo stanje pa je stabilno.

Policisti so povedali še, da "obstajajo znaki, da se je osumljenec radikaliziral na spletu" in da je deloval sam. Dodali so, da je bil najstnik policiji že poznan in da je sodeloval v programu za pomoč posameznikom, pri katerih obstaja tveganje, da se radikalizirajo.