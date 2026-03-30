Avstralska policija ubila dvojnega morilca in slavnega teoretika zarot?

26. avgusta 2025 so policisti obkrožili posestvo znanega avstralskega teoretika zarot Dezija Freemana, da bi ga preiskali zaradi preiskave spolnih kaznivih dejanj. Policijska akcija se je končala tragično, tako da je Freeman ubil dva policista – Neala Thompsona in Vadima de Waarta.
Avstralska policija je sporočila, da je bil v ponedeljek zjutraj po večurnem spopadu na podeželskem posestvu na severovzhodu zvezne države ustreljen moški. Pojasnili so, da naj bi bil moški 56-letni Freeman, vendar formalna identifikacija ustreljenega moškega še poteka, poroča BBC.
"Danes je umrl zlobni človek," je dejala premierka zvezne države Victorija Jacinta Allan. "Konec je."
Ubežnik je bil obrožen
Policija opisuje, da so okoli 17.30 po lokalnem času obkolili nenavadno veliko prikolico na podeželju, kjer se je skrival ubežnik. Po treh urah in več policijskih pozivih je moški, za katerega domnevajo, da je Freeman, prišel ven, policisti pa so ga ustrelili.
Podrobnosti preiskave še niso znane, so sporočile oblasti, prvi podatki pa kažejo, da se je Freeman pojavil zavit v odejo in oborožen s pištolo, ki je morda pripadala enemu od ubitih policistov. "Naš cilj je bil aretirati osebo. Imel je priložnost, da se mirno preda, vendar se ni, je sporočil tiskovni predstvnik policije.
Avstralski mediji so na široko poročali, da je Freeman zagovarjal tako imenovana prepričanja suverenega državljana in da je imel težave s policijo. Imel je veščine preživetja v divjini, za katere se je policija bala, da bi mu lahko omogočile življenje na prostem v nedogled, poroča AP.
Za njim je tako potekala obsežna iskalna akcija po gozdnati alpski regiji Viktorije. V zadnjih mesecih je policija sporočila celo, da sumi, da si je Freeman vzel življenje.
