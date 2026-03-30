Avstralska policija ubila dvojnega morilca in slavnega teoretika zarot?

26. avgusta 2025 so policisti obkrožili posestvo znanega avstralskega teoretika zarot Dezija Freemana, da bi ga preiskali zaradi preiskave spolnih kaznivih dejanj. Policijska akcija se je končala tragično, tako da je Freeman ubil dva policista – Neala Thompsona in Vadima de Waarta. Avstralska policija je sporočila, da je bil v ponedeljek zjutraj po večurnem spopadu na podeželskem posestvu na severovzhodu zvezne države ustreljen moški. Pojasnili so, da naj bi bil moški 56-letni Freeman, vendar formalna identifikacija ustreljenega moškega še poteka, poroča BBC.

Iskanje Dezija Freemana

"Danes je umrl zlobni človek," je dejala premierka zvezne države Victorija Jacinta Allan. "Konec je."

Ubežnik je bil obrožen

Policija opisuje, da so okoli 17.30 po lokalnem času obkolili nenavadno veliko prikolico na podeželju, kjer se je skrival ubežnik. Po treh urah in več policijskih pozivih je moški, za katerega domnevajo, da je Freeman, prišel ven, policisti pa so ga ustrelili.

Posestvo, kjer naj bi se skrival Freeman