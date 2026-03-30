Tujina

Avstralska policija ubila dvojnega morilca in slavnega teoretika zarot?

Sydney, 30. 03. 2026 10.17 pred 1 uro 2 min branja 7

Avtor:
A.K.
Iskanje Dezija Freemana

Avstralska policija naj bi ustrelila in ubila Dezija Freemana, potem ko je dvojni morilec sedem mesecev preživel na begu. Freeman, znani teoretik zarote, je avgusta lani na svojem posestvu v majhnem mestu Porepunkah ustrelil dva policista, nato pa pobegnil v grmovje in izginil kljub obsežnemu iskanju.

26. avgusta 2025 so policisti obkrožili posestvo znanega avstralskega teoretika zarot Dezija Freemana, da bi ga preiskali zaradi preiskave spolnih kaznivih dejanj. Policijska akcija se je končala tragično, tako da je Freeman ubil dva policista – Neala Thompsona in Vadima de Waarta.

Avstralska policija je sporočila, da je bil v ponedeljek zjutraj po večurnem spopadu na podeželskem posestvu na severovzhodu zvezne države ustreljen moški. Pojasnili so, da naj bi bil moški 56-letni Freeman, vendar formalna identifikacija ustreljenega moškega še poteka, poroča BBC.

FOTO: AP

  "Danes je umrl zlobni človek," je dejala premierka zvezne države Victorija Jacinta Allan. "Konec je."

Ubežnik je bil obrožen

Policija opisuje, da so okoli 17.30 po lokalnem času obkolili nenavadno veliko prikolico na podeželju, kjer se je skrival ubežnik. Po treh urah in več policijskih pozivih je moški, za katerega domnevajo, da je Freeman, prišel ven, policisti pa so ga ustrelili. 

FOTO: AP

Podrobnosti preiskave še niso znane, so sporočile oblasti, prvi podatki pa kažejo, da se je Freeman pojavil zavit v odejo in oborožen s pištolo, ki je morda pripadala enemu od ubitih policistov. "Naš cilj je bil aretirati osebo. Imel je priložnost, da se mirno preda, vendar se ni, je sporočil tiskovni predstvnik policije.

Avstralski mediji so na široko poročali, da je Freeman zagovarjal tako imenovana prepričanja suverenega državljana in da je imel težave s policijo. Imel je veščine preživetja v divjini, za katere se je policija bala, da bi mu lahko omogočile življenje na prostem v nedogled, poroča AP. 

Za njim je tako potekala obsežna iskalna akcija po gozdnati alpski regiji Viktorije. V zadnjih mesecih je policija sporočila celo, da sumi, da si je Freeman vzel življenje.

Vučić po volitvah in pretepih pred volišči: Zmagali smo 10:0

Starša odšla na dopust v Egipt, otroke pustila same doma

KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Rafael Kramar
30. 03. 2026 11.43
Ja, to so, kot pri nas ravnozemljaši ali antivakserji. Le s to razliko, da nekje se to strelja, pri nas pa izvoli v parlament...!?
Odgovori

ata_jez
30. 03. 2026 11.35
Zdaj ni več Freeman, zdaj je Deadman.
Odgovori

fakinx01
30. 03. 2026 10.59
Samo za tole sem se prijavil z namenom kritike: "...obsežna iskalna akcija po gozdnati alpski regiji Viktorije..." Potem sem šel pred objavo gledat. Glej ga zlomka, Avstralija resnično ima Alpe. #pohvalanadan
Odgovori


Kimberley Echo
30. 03. 2026 11.12
"Avstralske Alpe" so razdeljene na 2 dela. SV del v zvezni državi NSW se imenuje "Snowy Mountains", v Viktoriji pa "Viktorijanske Alpe".
Odgovori

Valkidžija
30. 03. 2026 11.13
Ha, ha. Alpe v Avstraliji.
Odgovori


Zmaga Ukrajini
30. 03. 2026 10.50
... pobegnil v grmovje...🤣🤣🤣
Odgovori


Kimberley Echo
30. 03. 2026 11.16
Najbrž zaradi prevoda iz "bush", ki pa ima lahko različen pomen in ga prevajalec ni upošteval na bolj logičen način. "v grmovje" se res sliši smešno.
Odgovori


bibaleze
Portal
Po 23 letih zakona izvedela presenetljivo resnico: slavna zakonca sta v sorodu
Zvezdnik, ki se izogiba očetovstvu: Njegova hčerka ga še nikoli ni videla
Zvezdnik, ki se izogiba očetovstvu: Njegova hčerka ga še nikoli ni videla
Šest značajskih lastnosti, ki jih imajo prvorojenci
Šest značajskih lastnosti, ki jih imajo prvorojenci
Da, vadba in dojenje gresta skupaj. Kdaj in kako začeti?
Da, vadba in dojenje gresta skupaj. Kdaj in kako začeti?
zadovoljna
Portal
Spor v palači: Princ William in kraljica Camilla sta se hudo sprla
Dnevni horoskop: Tehtnice čutijo notranji mir, kozorogi potrebujejo odmor
Dnevni horoskop: Tehtnice čutijo notranji mir, kozorogi potrebujejo odmor
Usnjeno krilo, ki ga lahko nosite letošnjo pomlad
Usnjeno krilo, ki ga lahko nosite letošnjo pomlad
Ali kreatin res pomaga pri moči in mišični masi?
Ali kreatin res pomaga pri moči in mišični masi?
vizita
Portal
Nočno življenje, alkohol, takosi ob 3. uri. Pri 30 letih je izvedela, da ji srce deluje le še 25 %
Postalo je trend, a ga ne smejo prodajati. Resnica o surovem mleku
Postalo je trend, a ga ne smejo prodajati. Resnica o surovem mleku
Kaj se zgodi v telesu po 24 urah brez hrane?
Kaj se zgodi v telesu po 24 urah brez hrane?
Spolnost brez pritiska: kako graditi željo v dolgotrajni zvezi
Spolnost brez pritiska: kako graditi željo v dolgotrajni zvezi
cekin
Portal
V enem vikendu zapravil 17.300 evrov: oče sedmih otrok danes priznava svojo največjo napako
Takšnega službenega selfija nima veliko ljudi
Takšnega službenega selfija nima veliko ljudi
Jedrska energija v EU: Katere države vodijo in zakaj?
Jedrska energija v EU: Katere države vodijo in zakaj?
Agadir: Sedem dni all inclusive za manj kot 300 evrov
Agadir: Sedem dni all inclusive za manj kot 300 evrov
moskisvet
Portal
Popoln krog v naravi? Res obstaja – in stoji v Nemčiji
4 letalske napake, zaradi katerih vas drugi potniki ne marajo
4 letalske napake, zaradi katerih vas drugi potniki ne marajo
Najboljše kardio vadbe za tiste, ki ne marajo teka
Najboljše kardio vadbe za tiste, ki ne marajo teka
Triki za lažji prehod na poletni čas
Triki za lažji prehod na poletni čas
dominvrt
Portal
10 otrok v eni sobi 200 let stare hiše
Bojan Žlebnik: Pri adaptacijah hiš vas čakajo skrite pasti
Bojan Žlebnik: Pri adaptacijah hiš vas čakajo skrite pasti
To morate vedeti pred prenovo stare hiše: 6 nasvetov arhitektke
To morate vedeti pred prenovo stare hiše: 6 nasvetov arhitektke
Ideje za velikonočno okrasitev vrta ali balkona
Ideje za velikonočno okrasitev vrta ali balkona
okusno
Portal
Le nekaj sestavin in pečica: zajtrk, ki ga boste pripravljali znova in znova
Sladice za nenapovedane obiske: hitre ideje iz shrambe
Sladice za nenapovedane obiske: hitre ideje iz shrambe
Pozabite na smetano: ta trik s tofujem naredi omake neverjetno kremaste
Pozabite na smetano: ta trik s tofujem naredi omake neverjetno kremaste
Ne čebulni olupki ali vino: to živilo je zadnja leta hit pri barvanju pirhov
Ne čebulni olupki ali vino: to živilo je zadnja leta hit pri barvanju pirhov
voyo
Portal
Rocky 5
Kmetija
Kmetija
Delovna akcija
Delovna akcija
Priscilla
Priscilla
