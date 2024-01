Avstralska policija razbila hudodelsko združbo in zaplenila 257 kuščarjev

Policija je zasegla približno 257 kuščarjev in tri kače, ki naj bi jih prej hranili v slabih razmerah. Kuščarje so oskrbeli in jih vrnili v naravo. Po podatkih policije Novega Južnega Walesa je bila njihova tržna vrednost ocenjena na 1,2 milijona avstralskih dolarjev (okoli 730.000 evrov).

Delovno skupino za preiskavo domnevnih tihotapcev so sicer ustanovili že septembra, potem ko so v devetih majhnih zabojnikih na poti v Hongkong prestregli 59 živih kuščarjev, poroča BBC.

V zadnjih nekaj tednih so nato izvedli več racij v Novem Južnem Walesu. V Sydneyju so zgolj v eni hiši zasegli 118 kuščarjev, tri kače, osem jajc in 25 mrtvih kuščarjev. Med preiskavo posesti v podeželskem kraju Grenfell pa so medtem našli štiri kuščarje, skrite v vrečah.

Kaznivih dejanj, med drugim izvoza avtohtonih plazilcev, trgovanja s predmeti, pridobljenimi s kaznivim dejanjem, protipravne premoženjske koristi in sodelovanja v hudodelski združbi, so bili obtoženi štirje osumljenci, stari med 31 in 59 let. Gre za tri moške in žensko.

Če bodo obsojeni, jim grozi do 15 let zapora. Dvema moškima so konec prejšnjega tedna na sodišču zavrnili možnost vplačila varščine.

V petih letih je bilo v Hongkong uvoženih štiri milijone živali iz 84 držav

Po podatkih Svetovnega sklada za naravo (WWF) v zadnjih desetletjih v mednarodni trgovini z eksotičnimi živalmi prevladuje Hongkong. Leta 2021 je študija, ki jo je objavila fundacija ADM Capital, pokazala, da je bilo v petletnem obdobju v mesto uvoženih štiri milijone živih živali iz vsaj 84 držav.