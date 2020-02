Avstralski učitelj je bil ugrabljen in privezan na stol, preden ga je povozil tovornjak

Ko so začeli preiskovati primer, so naleteli na veliko nejasnosti, zato so za pomoč prosili javnost. Učiteljev avto, srebrn BMW Sedan, so našli zapuščen v bližini avtoceste.

Detektivi so potem prišli na sled 38-letni ženski in 46-letnemu moškemu, ki so ju aretirali zaradi prisilnega zadrževanja osebe z namenom, da bi se z njo okoristila, kot so pojasnili. Preiskovalci so ugotovili, da sta moški in ženska Scotta v njuni hiši privezala na stol, ni pa jasno, zakaj sta ga tam zadrževala in če sta ga izpustila ali pa mu je uspelo pobegniti. Kot piše The Australian, sta Scotta najverjetneje prisilno odvedla iz njegovega stanovanja v Brisbanu, pretepla pa naj bi ga tudi s palico za golf. Moškemu in ženski so zavrnili možnost varščine, na sodišču pa se morata znova pojaviti v ponedeljek, so še sporočili s policije. Poudarjajo, da je ključno ugotoviti, v kakšnem odnosu, če je ta sploh obstajal, so bili Scott in njegova ugrabitelja.