Avstralske oblasti za krajo zdravstvenih podatkov krivijo ruske hekerje

Napadalci so podatke začeli objavljati ta teden, potem ko jim Medibank ni hotela plačati 9,7 milijona ameriških dolarjev odkupnine. Ciljali so predvsem na podatke tistih zavarovancev, ki so se zdravili zaradi odvisnosti od drog in alkohola, zaradi spolno prenosljivih bolezni ali prekinitve nosečnosti. Poleg zdravstvenih izvidov so v roke hekerjev prišli tudi njihovi rojstni datumi, telefonske številke in elektronski naslovi.

"Menimo, da se odgovorni za vdor v sistem nahajajo v Rusiji," je novinarjem povedal komisar avstralske zvezne policije Reece Kershaw.

"Naše obveščevalne informacije kažejo na skupino ohlapno povezanih kibernetskih kriminalcev, ki so verjetno odgovorni tudi za več preteklih vidnejših vdorov po vsem svetu," je dodal. Po besedah Kershawa avstralska policija pozna identiteto hekerjev, ki jih po njegovi oceni podpirajo tudi ljudje zunaj Rusije.