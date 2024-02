Avstralskega pisatelja na Kitajskem obsodili na pogojno smrtno kazen

Sodbo Yangu so v preteklosti večkrat preložili, celotno sojenje pa je zaradi obtožb s področja nacionalne varnosti potekalo za zaprtimi vrati. Avstralija je večkrat pozvala k izpolnjevanju osnovnih standardov pravičnega sojenja in humanemu ravnanju, je še dejala ministrica. Še naprej se nameravajo zavzemati za njegove pravice, kar vključuje tudi primerno zdravstveno oskrbo, je dodala.

Na Kitajskem rojen državljan Avstralije in nekdanji kitajski diplomat, ki je deloval tudi kot politični komentator in pisec vohunskih romanov, je bil pridržan 19. januarja 2019, ko je iz New Yorka z ženo in pastorko prispel v mesto Gvangdžov na jugu Kitajske.

Domnevno ni v najboljšem zdravstvenem stanju. Prijatelji pisatelja so lani opozorili, da se Yang boji, da bo zaradi ciste na ledvici umrl brez primerne zdravstvene oskrbe.

Obsodba bi lahko znova poslabšala odnose med Kitajsko in Avstralijo, potem ko so se otoplili po obisku premierja Anthonyja Albaneseja v Pekingu novembra lani, poroča AFP. V zadnjih letih so se odnosi med drugim zaostrili zaradi avstralske prepovedi sodelovanja kitajskega velikana Huawei pri izgradnji omrežja 5G in zahtev Canberre po preiskavi izvora covida-19. Peking je nato uvedel visoke carine na številne izdelke iz Avstralije.