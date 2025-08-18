Svetli način
Tujina

Avstralskemu deskarju morski pes desko pregriznil na pol

Brisbane, 18. 08. 2025 14.09 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , M.S.
Avstralski deskar na valovih je med uživanjem na morju ob plaži Cabarita doživel pravi šok, potem ko je morski pes ugriznil v njegovo desko in jo prelomil na pol, medtem ko je na njej sedel. Incident se je za deskarja končal srečno z zgolj nekaj manjšimi praskami.

Incident se je zgodil okoli 7.30 po lokalnem času na plaži Cabarita na vzhodni avstralski obali. Morski pes je odgriznil velik kos deske, deskar pa je z razpolovljeno desko in zgolj nekaj manjšimi praskami varno prišel do kopnega.

Tamkajšnja učiteljica joge je radioteleviziji ABC dejala, da je moški sedel na deski, ko je morski pes za njegovim hrbtom ugriznil v desko. 

Po besedah deskarjevega prijatelja, ki je bil priča dogodku, je deskar čutil, kako ga je morski pes močno zadel v nogo. Na njegovo srečo je bil v vodi, visoki do pasu, tako da je dosegel plažo, še preden se je sploh zavedel, kaj se je zgodilo.

Fotografije, ki so zakrožile po družbenih omrežjih, prikazujejo deskarja na plaži z razpolovljeno desko, na kateri je velik ugriz morskega psa.

Okoli dve uri po incidentu so na plaži ujeli petmetrskega velikega belega morskega psa in ga izpustili na 'svobodo' okoli en kilometer stran od obale. 

Letos je bilo v Avstraliji prijavljenih že devet napadov morskih psov, trije so se končali s smrtnim izidom. Ravno na omenjeni plaži je konec junija morski pes ugriznil 16-letnega fanta in mu povzročil hude telesne poškodbe.

avstralija morski pes
anabanana
18. 08. 2025 15.33
A tud v Avstraliji ste bili , kako pa kej promet v Sloveniji 🤔
nacionale
18. 08. 2025 15.33
Zival je hotela ubiti cloveka in jo ujamejo in spustijo...samo da je korektno.
Ici
18. 08. 2025 15.31
Kdor surfa v Avstraliji sem sam in popolnoma zavestno odloča za smrtno nevarnost. Če te tam napade morski pes, ne gre za slučaj, ampak za pričakovan dogodek. Res ne razumem, čemu delajo iz vsega skupaj takšno dramo.
proofreader
18. 08. 2025 15.24
+1
Krave ubijejo več ljudi kot morski psi.
MucaNeGrize
18. 08. 2025 15.24
potrebno je zaščititi morske pse ...v njihov življenjski prostor vdirajo deske in še marsikaj...
MucaNeGrize
18. 08. 2025 15.22
+1
lahko nadaluje s surfanjem...z miško in za mizo....po vseh morjih sveta. ..
Podlupo
18. 08. 2025 15.21
+3
In kdo je prišel prej nazaj na obalo, morski pes, ali oni s čolnom 🤔
kinimod
18. 08. 2025 15.17
+1
Martin Strel mu ne pride do kolen
Ricola Swiss
18. 08. 2025 15.10
+0
Tole je pa bil ugriz Tine, ker ima močne zobe!
G. Papež
18. 08. 2025 15.04
+1
Malo sekundnega, neki knauf ali stiropor, pa pur pene in bo deska še služila.
Miran Petek
18. 08. 2025 15.00
+2
Kot da bi pri nas ulovili medveda in ga izpustili v sosednji vasi 🤦‍♂️
wsharky
18. 08. 2025 14.53
+4
ja v morju so tudi morski psi
galeon
18. 08. 2025 14.32
+6
Ja pa res težko pregriznit kos stiroporja.
nnikkitta
18. 08. 2025 14.27
+3
Samo 1 km od obale ? To se bo takoj lahko vrnil nazaj proti plaži.
Brus123
18. 08. 2025 14.23
+7
Super, zdaj pa surfat nazaj z novo desko!! Kdor išče, ta po dolgem iskanju tudi najde.
