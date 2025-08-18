Avstralskemu deskarju morski pes desko pregriznil na pol

Incident se je zgodil okoli 7.30 po lokalnem času na plaži Cabarita na vzhodni avstralski obali. Morski pes je odgriznil velik kos deske, deskar pa je z razpolovljeno desko in zgolj nekaj manjšimi praskami varno prišel do kopnega.

Tamkajšnja učiteljica joge je radioteleviziji ABC dejala, da je moški sedel na deski, ko je morski pes za njegovim hrbtom ugriznil v desko.

Po besedah deskarjevega prijatelja, ki je bil priča dogodku, je deskar čutil, kako ga je morski pes močno zadel v nogo. Na njegovo srečo je bil v vodi, visoki do pasu, tako da je dosegel plažo, še preden se je sploh zavedel, kaj se je zgodilo.

Fotografije, ki so zakrožile po družbenih omrežjih, prikazujejo deskarja na plaži z razpolovljeno desko, na kateri je velik ugriz morskega psa.

Okoli dve uri po incidentu so na plaži ujeli petmetrskega velikega belega morskega psa in ga izpustili na 'svobodo' okoli en kilometer stran od obale.

Letos je bilo v Avstraliji prijavljenih že devet napadov morskih psov, trije so se končali s smrtnim izidom. Ravno na omenjeni plaži je konec junija morski pes ugriznil 16-letnega fanta in mu povzročil hude telesne poškodbe.