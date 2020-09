Avstralski cariniki zasegli in uničili več kot 16.000 evrov vredno torbico

Avstralska carina je januarja letos v skladišču v Perthu na zahodu države zasegla torbico luksuzne francoske znamke Saint Laurent. Avstralka je torbico naročila v Franciji in jo plačala prek spleta. A kot so obrazložili cariniki, jim ženska ni posredovala ustreznega dovoljenja za uvoz torbice, ki sicer stane 43 evrov (70 avstralskih dolarjev).

Po navedbah avstralskih oblasti je modna navdušenka za omenjeno torbico odštela vrtoglavih 19.000 dolarjev (okoli 16.110 evrov in nekaj več kot 26.000 avstralskih dolarjev). Problem je nastal, ker je torbica izdelana iz aligatorjeve kože. Tovrstni izdelki so sicer dovoljeni v Avstraliji, a morajo biti izdelani v skladu s Konvencijo o mednarodni trgovini z ogroženimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES).

Posamezniki, ki naročajo tovrstne izdelke v tujini, morajo tako pridobiti posebno dovoljenje, ki zagotavlja, da izdelek ni povezan z nezakonito trgovino z živalmi. Omenjena Avstralka je carini posredovala izvozno dovoljenje, uvoznega dovoljenja CITES pa ni imela, je sporočilo ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

Posledično so torbico cariniki zasegli in jo uničili. Ministrica za okolje Sussan Leyje ob tem opozorila prebivalce, da si morajo vedno zagotoviti ustrezna dovoljenja, preden v državo uvažajo podobne izdelke. "Vedeti moramo, kaj kupujemo prek spleta, omejevanje nezakonite trgovine z živalmi pa je ključnega pomena za dolgoročno preživetje ogroženih vrst," je dejala ministrica in dodala, da oblasti skrbno spremljajo, kaj prihaja v državo.

V Avstraliji je za kazniva dejanja, povezana z nezakonito trgovino z živalmi, zagrožena zaporna kazen do 10 let in globa v višini 222.000 avstralskih dolarjev oziroma okoli 136.000 evrov.