14-letnika z avtizmom našli: iskali z najljubšo hrano in s pesmijo Lokomotivčka Tomaža

William Callaghan se je izgubil v ponedeljek med družinskim sprehodom na Mount Disappointment v zvezni državi Viktorija. 14-letnik ima hudo obliko avtizma, zaradi česar ima velike težave s komunikacijo oziroma je skorajda nezmožen verbalne komunikacije - kar je otežilo iskalno akcijo.

Reševalci so se tako poslužili posebnega načina iskanja - 14-letnika so poskušali privabiti z arašidovim maslom, feta sirom in drugo hrano, ki jo ima 14-letnik rad. Prav tako so preko zvočnikov predvajali tematsko pesem risanke Lokomotivček Tomaž, Williamovo najljubšo. V iskanje so vključili tudi njegove učiteljice, ki so klicale njegovo ime - v upanju, da bo prepoznal njihove glasove. Organizacije za pomoč otrokom z avtizmom so pohvalile reševalce, da so uspešno prilagodili iskalno akcijo.

Po dveh nočeh na prostem, v razmerah, ko so se temperature spustile skorajda pod ničlo, ga je prostovoljcev v sredo naposled našel blizu vrha, približno deset minut stran od poti. Bil naj bi v"presenetljivo dobrem stanju, glede na čas, ki ga je preživel na prostem," je po poročanju BBCdejala predstavnica policije Christine Lalor. 14-letnik je imel le nekaj odrgnin in ureznin, predvsem na nogah. Ob tem pa se je presenetljivo, kljub nizkim temperaturam, uspel izogniti podhladitvi.