Avstralski deskar postavil rekord z več kot 30-urnim surfanjem

Za trenerja deskanja Blaka Johnstona iz Sydneyja je deskanje strast, ki jo je prejšnji petek pripeljal do skrajnosti in pri tem postavil nov svetovni rekord, poroča Sky News Australia. Deskal je 30 ur in 11 minut ter postavil nov svetovni rekord. Vendar za 40-letnega Johnsona to ni bilo dovolj, saj se je le minut po tem, ko je prišel iz vode, vrnil naravnost v morje, da bi v dobrodelne namene deskal še dodatnih 10 ur. Nekdanji profesionalni deskar želi zbrati 250.000 evrov za duševno zdravje mladih.

Blakov brat, Ben Johnston, soustanovitelj sklada Chumpy Pullin, ki pomaga mladim s težavami v duševnem zdravju, je ponosen na bratov trud. "Neizmerno smo ponosni na to, kar je naredil, in na to, kar namerava doseči. Gre za spoštovanje zapuščine našega čudovitega očeta," je povedal Ben Johnston. Oče sorojencev Johnston si je pred desetimi leti vzel življenje.

Johnstonovo maratonsko deskanje se je začelo v četrtek ob 1. uri zjutraj in končalo v petek ob 17. uri po lokalnem času. Do petka zjutraj je Johnston "zajahal" približno 550 valov. Njegov podvig so s plaže Cronulla v južnem Sydneyju spremljale množice ljudi in ga glasno vzpodbujale. "Blake je pomemben del skupnosti Cronulla in okoli sebe ima veliko ljudi. Mislim, da ga verjetno poganja adrenalin," je med bratovim podvigom dejal Ben Johnston. V skladu s pravili so bili reševalci ves čas v pripravljenosti, nekdanji profesionalni deskar pa je lahko vsako uro za kratek čas prišel na obalo, da je lahko pil in jedel.