Avstralski deskar pretepel morskega psa in tako rešil ženo

35-letnica je imela hudo poškodovano desno nogo in so jo s helikopterjem prepeljali v bolnišnico. Strokovnjaki, ki jih navaja Port Macquarie News, menijo, da je Doylovo najverjetneje napadel še ne popolnoma odrasel beli morski pes, velik okrog tri metre. V kolikor Rapley ne bi opazil, da se nekaj dogaja in nemudoma reagiral, bi žensko najverjetneje dobesedno raztrgal na koščke, meni Steven Pearce, vodja tamkajšnjih reševalcev, posebej usposobljenih za pomoč deskarjem."Ta možakar je veslal do nje, nato pa z deske skočil na morskega psa in ga tako dolgo udarjal, dokler je ni spustil. Poškodovani je nato pomagal nazaj na plažo," je za Sydney Morning Herald dejal Pearce."Resnično precej junaško."

Inšpektor Andrew Beverley, ki deluje v sklopu reševalne enote, pa pravi, da so ljudje, ki so bili takrat na plaži, poškodovani Doylovi nato do prihoda reševalcev nudili prvo pomoč."Treba je omeniti tudi ljudi na plaži, ki so pomagali. Res so se izkazali, opravili so enkratno delo," je izpostavil.

Po besedah inšpektorja gre za že tretji napad morskega psa v zadnjih mesecih na tej obali. Julija je morski pes pokončal najstnika, ki je prav tako deskal ob obali Novega Južnega Walesa. 35-letna Chantelle Doyle je trenutno v bolnišnici v Newcastlu, njeno stanje je stabilno.