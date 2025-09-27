Avstralski mehanik popravlja odslužena vozila in jih nato podari

Svoje solze in bolečino je prelil v dobroto, ki spreminja življenja. Avstralski mehanik je bil po smrti 20-letnega sina povsem otopel. Kot pravi, ni vedel, kako naprej, nato pa se mu je utrnila rešilna misel: kaj če bi mladim, ki težko shajajo, pomagal do prvega avtomobila? Lotil se je popravljanja rabljenih in odsluženih vozil, ki jih nato podari. Vsak, ki prejme ključe in sede za volan, postane del moje družine, pravi dobrosrčni mehanik.