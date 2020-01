Avstralski pedofil po letih zlorab obsojen na 35 let zapora

V Avstraliji so pedofila, ki je med letoma 2002 in 2017 v štirih državah spolno zlorabil najmanj 47 fantov, obsodili na 35 let zapora. Sodnik je ob izreku kazni njegova kazniva dejanja, ki jih je tudi fotografiral in snemal, označil za najhujša, kar jih je videl.

Sodišče v zvezni državi Viktorija je 53-letnega Borisa Kunsevitskyja spoznalo za krivega v 59 točkah obtožnice, vključno s spolnim odnosom z otrokom in proizvodnjo otroške pornografije. V obdobju 15 let je posnel prek 35.000 fotografij in naredil 4800 posnetkov zlorab, ki jih je zagrešil na Filipinih, v Singapurju, Indoneziji in Avstraliji. Kunsevitsky je krivdo priznal. Obsojen je bil na 35 let zapora, pri čemer lahko prvič za pogojni izpust zaprosi po 28 letih odslužene kazni. Sodnik John Champion je njegova dejanja označil za najhujša, kar jim je bil priča. Kot je dejal, je izbiral destinacije, kjer je imel najlažji dostop do mladih fantov. Največ zlorab je zagrešil na Filipinih. "Nobena kazen, ki jo lahko izrečem, ne more odpraviti bolečine, ki ste jo povzročili," je med izrekom kazni dejal sodnik. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Na njegova dejanja je nemška policija avstralske kolege opozorila že leta 2008, ko so našli 55 fotografij zlorabe, ki jo je zagrešil nad dečkom iz Melbourna. Ta se je policiji javil leta 2016, ko je bil Kunsevitsky v Singapurju. Aretirali so ga šele leta 2017 v Sydneyju, ko je poskusil obiskati državo.