Avstralski politik na svoji 21. rojstnodnevni zabavi nosil nacistično uniformo

Dominic Perrottet je dejal, da je bila to strašna napaka, ki jo je naredil, ko je bil mlad in naiven, poroča BBC . "Zelo me je sram tega, kar sem naredil," je dejal novinarjem na čustveni novinarski konferenci.

Nekateri so posumili, da je nošenje uniforme priznal zato, da bi preprečil, da bi se v javnosti pojavile morebitne fotografije z zabave, a je Perrottet to zanikal in dejal, da ne ve, če takšna fotografija sploh obstaja. Incident je razkril dva dni po tem, ko je z njim o dogodku spregovoril kolega.

Povedal je, da je stopil v stik z judovskimi voditelji v državi, da bi se tudi osebno opravičil. Judovski odbor poslancev NSW je dejal, da Perrottet "globoko in iskreno obžaluje" svoja dejanja. "Ta incident je, ne glede na to, koliko je star, opomin na to, da je treba nenehno izobraževati vse Avstralce, zlasti naše mlade, o gnusni naravi nacističnega režima," sta dejala predsednik David Ossip in izvršni direktor Darren Bark.

Perrottet je premier najbolj naseljene zvezne države v Avstraliji postal leta 2021, ko je njegov predhodnik odstopil, potem ko so ga začeli preiskovati zaradi korupcije. Marca ga čaka težka bitka za zmago na državnih volitvah. Liberalno-nacionalna koalicija je na oblasti že 12 let, vendar se bo del starejših kolegov upokoji, koalicijo pa kritizirajo tudi zato, ker v svojih vrstah nima veliko žensk.