Avstralski politik se je zastrupil z obredno pijačo: 'Skušal sem biti spoštljiv'

Pojasnil je, da je napitek na dušek spil, ker je želel biti spoštljiv. Ni pa vedel, da bi ga zaradi izjemno močnih pomirjevalnih in protibolečinskih učinkov moral srkati postopoma. Prav tako je McCormack spil več napitka, kot bi smel – Mikronezijci imajo namreč v navadi, da si posodo z napitkom podajajo med vsemi udeleženci srečanja. Vsebina napitka je tako namenjena več prisotnim in ne samo eni osebi.

"Napitek so gostitelji naredili pred nami. Iz korenin so stisnili sok, ki je imel poprovo esenco. Prvih 10, 15 minut sem bil v redu, nato pa sem ugotovil, da nekaj ni tako, kot mora biti. Takrat sem pogledal kolegico, zunanjo ministrico Penny Wong , in naglas povedal, da nisem v redu. Pred očmi se mi je zameglilo," je dogodek opisal nekdanji podpredsednik avstralske vlade Michael McCormack .

Ker se je McCormack slabo počutil, so mu prisotni prinesli vodo in mu pihljali, saj so z vetričem želeli pregnati njegovo slabost. A ker avstralskemu politiku ni bilo boljše, so ga odpeljali v bolnišnico. Tam so ga oskrbeli zaradi dehidracije, na opazovanju pa so ga zadržali toliko časa, dokler simptomi niso ponehali.

Zdaj je McCormack že dobro. Za The Guardian pa je povedal še, da je po tem, ko so ga odpustili iz bolnišnice, spal kar 14 ur. "Tako nisem spal že od časa, ko sem bil najstnik," je avstralski politik zaključil pripoved.

Napitek sakau je v mikronezijski mitologiji veljal za dar bogov, danes pa velja za tradicionalno in obredno pijačo. Pripravljajo ga iz korenine rastline kava. Sok, ki ga pridobijo iz korenine, nato precedijo skozi lubje morskega hibiskusa. Zaradi njegovih pomirjevalnih in protibolečinskih učinkov ga domačini uporabljajo tako v obredne kot medicinske namene. Napitek se navadno postreže v kokosovi lupini.