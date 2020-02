Avstralski požari pospešili izumiranje koal

Najhujša sezona gozdnih požarov v Avstraliji je najverjetneje pospešila izumiranje koal. Njihova populacija se je na severu zvezne države Novi Južni Wales zmanjšala za 80 do 85 odstotkov. "Ne bi bil presenečen, glede na to, kar slišimo, da smo zaradi požarov in suše izgubili 10.000 koal," je dejal naravovarstvenik Stuart Blanch.

Koala FOTO: Shutterstock Najhujša sezona gozdnih požarov v Avstraliji je najverjetneje pospešila izumiranje koal v zvezni državi Novi Južni Wales, je razvidno iz danes predstavljenih izsledkov preiskave v parlamentu Novega Južnega Walesa. Življenje koal pa ogroža tudi izguba habitata. Stuart Blanch iz Svetovnega sklada za naravo (WWF) je na parlamentarnem zaslišanju opozoril, da se je glede na preliminarne rezultate populacija koal na severu zvezne države Novi Južni Wales po požarih zmanjšala za 80 oz. 85 odstotkov. "Ne bi bil presenečen, glede na to, kar slišimo, da smo zaradi požarov in suše izgubili 10.000 koal," je dejal. Po ocenah bi lahko nekatere populacije koal v tej zvezni državi izumrle do leta 2050 ali celo prej, je posvaril. V Novem Južnem Walesu je bilo v požarih uničenih okoli 5,4 milijona hektarjev površin. Biologinja Kara Youngentobje opozorila, da koale zaradi požarov in suše hitro izgubljajo habitat. Strokovnjaki, ki preučujejo vpliv požarov na živali, so prejšnji teden opozorili, da so koale utrpele resno izgubo v habitatu ter da bodo za okrevanje nujni izredni ukrepi in strateški odgovori. Ugotovili so še, da kar 113 živalskih vrst v državi potrebuje nujno pomoč zaradi množičnega pogina in krčenja njihovega habitata. Po ocenah raziskovalcev je poginila več kot milijarda živali.