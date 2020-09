Avstralski reševalci rešili 94 nasedlih kitov

Kot smo že poročali je pri kraju Macquarie Harbour na Tasmaniji nasedlo kakih 500 mrkih pliskavk. Večina jih je poginila. Oblasti so v sprva sporočile, da je poginilo 380 kitov, kasneje so to številko znižale na 350. Reševalci so se osredotočali na živali z največ možnostmi za preživetje.

Doslej so jih rešili 94. Na območju je živih še med 12 in 20 kitov in reševalci upajo, da jim jih bo uspelo rešiti, čeprav so že izčrpani od napornega in dolgotrajnega reševanja. "Mislim, da so že vsi utrujeni. Za njimi so dolgi dnevi," je dejal Nic Deka, nadzornik v podjetju, ki skrbi za nacionalne parke in divje živali na Tasmaniji.

Mrke pliskavke so nasedle na odročnem, težko prehodnem in zelo redko poseljenem območju. Nedostopnost peščene obale je oteževala njihovo reševanje. Nekatere živali so bile tudi prevelike za reševanje ali pa so bile na pretežko dostopnih območjih. Mrke pliskavke so lahko velike do sedem metrov in tehtajo do tri tone.