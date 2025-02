Na spletu priznala, da sta v bolnišnici zavračala in ubila izraelske paciente

V sredo so suspendirali dve osebi iz negovalnega oddelka bolnišnice v avstralskem Novem Južnem Walesu, potem ko se je na družbenih omrežjih pojavil posnetek, v katerem sta zaposlena trdila, da sta in bosta zavrnila zdravljenje izraelskih bolnikov in jih ubila.

Sporni posnetek je nastal na platformi, ki omogoča naključne videoklepete med uporabniki. V takem klepetu so se znašli izraelski vplivnež ter moški in ženska, ki sta imela oblečeno zdravstveno uniformo ene od bolnišnic. Ženska se je predstavila kot medicinska sestra, moški kot zdravnik.

Zdravstvena delavca sta Izraelcu priznala, da Izraelcev ne bosta zdravila, ampak ubila, kar da sta v preteklosti tudi že storila.

Regijski minister za zdravstvo Ryan Park je potrdil, da so dvojico že identificirali in suspendirali. Dvojica v prihodnje ne bo smela delati v javni zdravstveni mreži. Ostro je obsodil napade na judovsko skupnost in napovedal obsežno in temeljito preiskavo, poroča The Guardian.

Na novinarski konferenci so ministra vprašali o trditvah, ki jih je dvojica izrekla v posnetku, Park je pojasnil, da po prvih pregledih niso zaznali, da je do incidentov v zadnjih 12 mesecih res prišlo.

Avstralijo je v zadnjem letu pretreslo več antisemitskih napadov, v katerih je bilo uničenih več domov, pisarn, šol in dve sinagogi. Kar 85 odstotkov avstralskega judovskega prebivalstva sicer živi v Sydneyju in Melbournu, poroča AP.