Avstralski zdravniki iz možganov ženske potegnili osemcentimetrskega črva

Lansko leto so zdravniki v avstralskem mestu Canberra osupnili nad zdravstvenim stanjem ene izmed pacientk. Pri Avstralki, ki se je pri zdravniku zglasila zaradi prebavnih težav, kašlja, bolečin v želodcu, potenja in pozabljivosti, so namreč našli parazitskega črva. Ta se je namestil v čelni reženj možganov. A pot do odkritja je bila dolga.

Pacientko so zaradi nenavadnih simptomov v bolnišnico prvič sprejeli leta 2021. Takrat so ob dodatnih preiskavah tudi prvič našli nedobrodošlo žival, a po slikah glave niso mogli ugotoviti, kaj bi lahko predstavljala odkrita 'abnormalnost'. Da gre za parazita, so ugotovili šele junija leta 2022, ko so pacientko operirali, osem centimetrov dolgega črva pa še živega potegnili iz poškodovanega čelnega režnja.