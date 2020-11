Avstralski znanstveniki posneli neverjetno redko in skrivnostno morsko bitje

Skrivnostno in redko morsko bitje so raziskovalci v avstralskih vodah posneli na globini med 1000 in 4000 metri. Prebiva v trajno temnih globinah oceana in gre za izjemno redek prizor. Po vsem svetu so ga opazili le dvanajstkrat, zaradi česar so njegovi najnovejši posnetki izjemno pomembni za znanost. Skupina pod vodstvom avstralske nacionalne znanstvene agencije CSIRO je med potopom v Veliki avstralski zaliv, odprtem zalivu ob južni obali države, posnela pet posameznih tovrstnih lignjev.

"So zelo prepoznavni lignji. Zato takoj, ko jih vidiš, veš, da si jih res videl. In dejstvo, da jih ne vidijo prav pogosto, je tisto, zaradi česar so tako privlačni," je dejala znanstvenica Deborah Osterhage, članica skupine, ki je preučevala raznovrstnost oceana ob Avstralski obali.

Znanstveniki so opravili dve plovbi, prvo leta 2015, nato drugo leta 2017. Po obdelavi več sto ur posnetkov s kamer so bile njihove ugotovitve zdaj objavljene v reviji Plos One.

"Večina predhodnih poročil o lignju Bigfin so vsebovala omembo le posameznih najdb, zato je vznemirljivo, da smo jih v Velikem avstralskem zalivu zabeležili celo pet," je dejala Osterhagova. "Čeprav so raziskave zajemale razmeroma veliko območje, so si lignji bili dejansko zelo blizu,"s čimer znanstvenica potrjuje, da so jih primerjali med seboj in potrdili, da gre pri vseh petih primerih za enako vrsto lignja.

"Zelo smo bili navdušeni, ko smo spet videli lignje Bigfin in dobili te izjemne posnetke. Omogočili so nam, da izvemo več o tem izmuzljivem in zanimivem globokomorskem lignju," je še dejala Osterhagova.

Znanstvenica je skupaj s Hughom MacIntoshem, raziskovalnim sodelavcem iz muzeja v Victorii povedala, da so lignje Bigfin prvič opisali leta 1998 na podlagi primerkov iz Havajev. Njegova najbolj prepoznavna lastnost so veliki plavuti. "Če najdemo pet v enem razmeroma zgoščenem prostoru, lahko sklepamo, da bi bil ta del oceana potencialno njihov naravni življenjski prostor, čeprav bi bilo za to potrebno več opazovanj," sta pojasnila raziskovalca.