Avstralska poslanka sporočila, da so jo omamili in spolno zlorabili

Brittany Lauga je preko družbenih omrežij sporočila, da je 28. aprila v zgodnjih jutranjih urah avstralski policiji naznanila spolni napad. Kot je zapisala, je v bolnišnici v Yeppoonu poiskala zdravniško pomoč, potem ko je bila omamljena in spolno napadena. Testi v bolnišnici so potrdili prisotnost drog v njenem telesu. Kot je zapisala 37-letnica, drog prostovoljno ni zaužila.

Dodala je, da še vedno poteka policijska preiskava o dogodku. Kot je povedala, so jo že kontaktirale številne druge ženske, ki prav tako sumijo, da so jih isto noč omamili. Po spletu je, kot piše Guardian, zaokrožil tudi posnetek, na katerem naj bi bil posnet napad na Laugovo. Lahko bi se zgodilo komurkoli in tragično je, da se zgodi številnim od nas, je opozorila. Ni prav, da se v mestu ne moremo družiti in pri tem uživati brez skrbi, da bomo omamljene ali napadene, je poudarila. Zapisala je še, da bo potrebovala čas tako za psihično kot fizično okrevanje in se zahvalila vsem, ki so ji v podporo.