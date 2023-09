Avstrija bo okrepila mejni nadzor z Italijo na prelazu Brenner

Razmere na avstrijsko-italijanskem alpskem mejnem prehodu so mirne in ni znakov, da bi se na avstrijski strani spremenilo upravljanje nadzora, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Za okrepljen nadzor na prelazu Brenner se je Dunaj odločil kot odziv na razmere na otoku Lampedusa. Tam so oblasti v sredo razglasile izredne razmere zaradi več tisoč migrantov, ki so v zadnjih dneh s plovili prispeli na otok.

Tamkajšnji sprejemni center, v katerem je prostora za približno 400 ljudi, je prenatrpan, saj je v njem večina od skoraj 7000 prebežnikov, kolikor jih je trenutno na otoku. Število migrantov je tako že preseglo število prebivalcev otoka, ki jih je okoli 6000.

Avstrijska ministrica za evropske zadeve Karoline Edtstadler je v luči tega poudarila, da so dramatične razmere v Lampedusi ponovno pokazale, "da je sedanji evropski migracijski sistem odpovedal". "Evropska unija je predolgo stala ob strani in opazovala," je dodala in pozvala k temeljitim reformam.

Avstrija sicer že izvaja nadzor na meji s Slovenijo in Madžarsko, ki ga je prvič uvedla na vrhuncu begunske krize leta 2015, odločitev pa utemeljila z velikim migracijskim pritiskom. Sodišče EU je leta 2021 odločilo, da podaljševanje tega nadzora zaradi iste grožnje ni skladno s pravom EU. Slovenija zato pričakuje, da ga bo Avstrija ukinila.