Avstrija bo ustavila združevanja družin beguncev, podobni načrti v Nemčiji

Predlog ustreznih sprememb je avstrijska vlada danes vložila v parlament, ki bi lahko o tem odločal že aprila. Cilj je notranjemu ministrstvu omogočiti začasno ustavitev združevanja družin s sprejetjem ustreznega odloka.

"Do maja, torej v le nekaj tednih, bo ustavitev postala realnost," je ob naznanitvi ukrepa novinarjem dejala ministrica, pristojna za integracijo, Claudia Plakolm iz vrst Avstrijske ljudske stranke (ÖVP). "Po eni strani je naš sistem dosegel svoje meje, po drugi pa se možnost uspešne integracije izjemno zmanjša z vsakim novim prihodom," je dodala.

Prekinitev izvajanja ukrepa naj bi sprva trajala šest mesecev, a bi jo lahko po njenih besedah podaljšali do maja 2027. Ob tem je integracijo tistih, ki prispejo v državo, označila za velikanski izziv. Številni naj bi imeli težave pri učenju nemščine in iskanju služb.

Več držav članic EU razmišlja o ustavitvi ali zaostritvi izvajanja pravice tistih, ki so upravičeni do azila, da v državo pripeljejo svoje družinske člane, a doslej še nobena država ni uvedla popolne ukinitve.

Avstrija je sicer po padcu režima dolgoletnega sirskega predsednika Bašarja al Asada že ustavila združevanje družin Sircev, češ da mora ponovno oceniti situacijo, in jim zagrozila celo z izgonom. Prav Sirci sicer v državi predstavljajo največji delež pri združevanju družin.

Leta 2023 je v Avstrijo na podlagi ukrepa združevanja družin prispelo skoraj 9300 ljudi, lani pa 7800, izhaja iz vladnih podatkov. Večina med njimi je bila šoloobveznih otrok, kar naj bi pomenilo veliko obremenitev za šole.

Skupine za človekove pravice so že vnaprej kritizirale vladne načrte in napovedujejo spodbijanje ukrepa na sodišču.

V Avstriji so na volitvah lansko jesen prvič slavili skrajno desni svobodnjaki (FPÖ), ki so osvojili skoraj tretjino glasov. Vlade jim ni uspelo sestaviti, je pa nato drugouvrščena ljudska stranka nedavno sestavila koalicijo s socialdemokrati (SPÖ) in liberalnim Neosom.

Podobni načrti v Nemčiji

Tudi v Nemčiji, kjer je na volitvah drugo mesto in sploh najboljši rezultat dosegla skrajno desna AfD, razpravljajo o podobnih ukrepih. Konservativna unija CDU/CSU in socialdemokrati (SPD) so se v okviru koalicijskih pogajanj že zedinili o zaostritvi migrantske politike. To vključuje veliko povečanje zmogljivosti za pridržanje migrantov, ki čakajo na deportacijo, prekinitev združitve družine za migrante za dve leti, razširitev seznama varnih držav, v katere se migrante lahko pošlje nazaj, na Alžirijo, Indijo, Maroko in Tunizijo, uvedbo pravil za deportacijo migrantov, ki jim grozi zaporna kazen, in odpravo obvezne pravne pomoči pred repatriacijo, poroča Politico.