Avstrija in Nemčija bosta Dodiku prepovedali vstop v državo

Prepoved naj bi veljala tudi za predsednika vlade Republike Srbske Radovana Viškovića in predsednika narodne skupščine te entitete BiH Nenada Stevandića. Po poročanju sarajevskega časnika Oslobođenje bi sicer prepoved vstopa za trojico politikov lahko sprejele tudi nekatere druge članice EU.

Dodik je bil konec februarja nepravnomočno obsojen na leto dni zapora in šest let prepovedi političnega delovanja zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Christiana Schmidta. Spričo obsodbe so oblasti v Republiki Srbski sprejele več ustavno spornih zakonov in tako povzročile eno največjih povojnih političnih in pravosodnih kriz v državi.

Tožilstvo BiH je nato proti Dodiku, Stevandiću in Viškoviću marca uvedlo preiskavo zaradi suma napada na ustavni red. Ker se niso odzvali vabilu na zaslišanje, je sodišče BiH za vse tri izdalo nalog za privedbo.