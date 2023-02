Avstrijsko zunanje ministrstvo ni navedlo drugih podrobnosti, so pa pojasnili, da so izgnali dva diplomata z ruskega veleposlaništva in dva, ki delata na ruskem stalnem predstavništvu pri Združenih narodih na Dunaju. Izgoni diplomatov so v nevtralni Avstriji, ki je imela pred ruskim napadom na Ukrajino tesne odnose z Rusijo, sicer redki. Je pa aprila lani Avstrija izgnala štiri ruske diplomate v okviru usklajenega odziva Evropske unije po odkritju domnevnega ruskega poboja ukrajinskih civilistov v Buči. Pred tem je Avstrija aprila 2020 izgnala ruskega diplomata, obtoženega vohunjenja.