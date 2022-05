Avstrija kljub odločitvi Sodišča EU podaljšuje nadzor na meji

Odločitev za podaljšanje nadzora so na avstrijskem notranjem ministrstvu utemeljili z razmerami na zunanji meji EU in sekundarnimi migracijami iz ene v drugo državo članico Unije, poleg tega so izpostavili še dve drugi grožnji notranji varnosti, ki po mnenju Dunaja upravičujeta vnovično podaljšanje nadzora.

Ena od njiju je tesno povezana z vojno v Ukrajini, in sicer gre za odločitev tamkajšnjih oblasti, da razdeli orožje civilistom in milicam. Zato mora Avstrija z nadzorom na mejah po mnenju notranjega ministra Gerharda Karnerja preprečiti, da bi orožje z območja vojne prišlo na domači črni trg. Kot dodaten razlog so navedli organizirani kriminal oziroma nevarnost, da bi v državo po že uveljavljenih poteh prišli teroristi.

Znotraj schengenskega prostora načeloma ni stacionarnega nadzora na državnih mejah, a je migrantska in begunska kriza leta 2015 to spremenila. Več držav, med njimi Avstrija, je namreč takrat uvedlo kontrole na mejah. Sodišče EU je ta korak takrat dovolilo, a le za omejeno časovno obdobje oziroma dokler traja varnostna grožnja, s katero država utemeljuje vrnitev mejnega nadzora.

Avstrija je nato nadzor na svoji meji z Madžarsko in Slovenijo ves čas podaljševala, vsakič za novo zaporedno šestmesečno obdobje.