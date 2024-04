Po delni legalizaciji konoplje v Nemčiji Avstrija krepi nadzor na meji

V ponedeljek je v Nemčiji začel veljati nov zakon, ki delno legalizira uporabo konoplje, prav tako se bodo prebivalci Nemčije, ki so starejši od 18 let, lahko pridružili nekomercialnim društvom za kolektivno gojenje. Ti lahko imajo največ 500 članov s stalnim prebivališčem v Nemčiji in si substanco lahko medsebojno dobavljajo za osebno uporabo – do največ 50 gramov na člana na mesec. Ta del zakonodaje bo sicer veljati s 1. julijem.

Evropske države imajo na področju marihuane sicer različne predpise in pristope. Nemškemu zgledu pa očitno ne bo sledila Avstrija, saj so avstrijski varnostni predstavniki že napovedali, da želijo preprečiti kakršno koli čezmejno trgovino s konopljo.

"Policija bo izvajala poostrene preglede na obmejnih območjih in bo iz prometa izločila snovi, ki povzročajo zasvojenost in voznike, ki bodo pod vplivom drog," je po poročanju AP napovedal avstrijski notranji minister Gerhard Karner. Kot glavni razlog poostrenega nadzora je navedel zaščito vseh udeležencev v cestnem prometu.

Nadzor bodo sicer izvajali policisti v civilu in strokovnjaki iz regionalnih prometnih oddelkov, ki so usposobljeni za prepoznavanje simptomov oslabelosti zaradi drog.