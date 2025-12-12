Avstrija načrtuje spremembe pri varovanju meja in podaljšuje nadzor

Razlog za spremembe je upadanje števila prijetih oseb, je na novinarski konferenci dejal notranji minister Gerhard Karner. Prepričan je, da bo varovanje meja postalo učinkovitejše in bolj fleksibilno. Obrambna ministrica Klaudia Tanner je medtem dejala, da bo varovanje meja prilagojeno danim razmeram. Prav tako je zagotovila, da bo vojska še naprej pomagala varovati meje.

V prihodnje bi sicer lahko vojska pomagala v nekoliko manjšem obsegu. "Če se bo število prijetih oseb zmanjšalo, se bo zmanjšalo tudi število vojakov," je dodala Tannerjeva.

Generalni sekretar stranke Neos Douglas Hoyos je prepričan, da bodo spremembe omogočile učinkovitejši boj proti tihotapcem in skrajšale čakalne dobe na mejah. Predstavnik svobodnjakov (FPÖ) Gernot Darmann pa je opozoril, da gre pri tem za nadaljevanje neuspešnega dela notranjega ministrstva na področju obvladovanja migracijskega pritiska.