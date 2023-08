Avstrija od rešenih belgijskih pohodnikov zahteva plačilo

Schesaplana sicer velja za posebej zahtevno goro za pohodnike, saj je zelo strma in običajno pokrita s snegom.

Štirje odrasli in trije otroci so se v petek pogumno podali na najvišji vrh gorske verige Rätikon Schesaplana, je v soboto sporočila policijska uprava avstrijske dežele Predarlberg. Potem ko so prenočili v planinski koči, je pohodnike zaskrbel strm spust po zasneženih pobočjih.

Po navedbah policije je upravitelj koče zato poklical gorsko reševalno službo. Deželna policijska uprava zdaj zahteva povračilo stroškov. Ni še jasno, koliko bodo morali pohodniki plačati, če jim bo policija dejansko zaračunala reševanje.

V Avstriji že več let potekajo razprave o tem, ali bi morale reševalne službe od slabo opremljenih in nepripravljenih pohodnikov po reševanju zahtevati plačilo. Schesaplana sicer velja za posebej zahtevno goro za pohodnike, saj je zelo strma in običajno pokrita s snegom.