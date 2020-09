Avstrija odgovarja Trumpu: Ne, ne živimo v gozdovih

Ne živimo v gozdovih in nimamo dreves, ki bi eksplodirala, se je na nedavne besede ameriškega predsednika Trumpa odzvala avstrijska ministrica za turizem. Dodala je, da imajo na srečo Avstrijci smisel za humor, a da so glede na trenutne razmere in požare v Kaliforniji, Trumpove trditve zaskrbljujoče.

Avstrijska vlada se je odzvala na nedavne trditve ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je med pogovorom o uničujočih požarih, ki divjajo v Kaliforniji, za medijsko hišo Fox News dejal, da "Avstrijci živijo v gozdovih, gozdnatih mestih". Avstrijo in druge evropske države je želel Trump s tem izpostaviti kot primere dobre prakse na področju upravljanja gozdov ter namignil, da bi se zvezne države, kot je Kalifornija lahko zgledovale in učilo od njih. "Poglejte države, kot je Avstrija. Živijo v gozdovih, v gozdnatih mestih. Tako veliko jih je. In nimajo požarov, kot jih imamo pri nas. Pa imajo več dreves, ki eksplodirajo."Njegove besede so na družbenih omrežjih sprožile posmehovanje, pa tudi resno komentarje.

Za britanski Independentpa se je danes odzvala avstrijska ministrica za turizem Elisabeth Köstinger: "Na družbenih omrežjih so se pojavili tako resni kot duhoviti komentarji glede dreves, ki eksplodirajo, ter Trumpovih besed, da živimo v gozdnatih mestih, kjer ni nikoli požarov. Na srečo imamo Avstrijci zdrav smisel za humor in take klišeje o naši državi vzamemo v zakup."

Avstrijska ministrica sporoča Trumpu, da ne živijo v gozdovih.