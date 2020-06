Avstrija odpira meje za Italijane, Madžarska za Hrvate

"Da, odpiramo meje. Da, potovanje v Italijo, Grčijo in Hrvaško na primer bo spet možno," je povedal avstrijski zunanji minister Alexander Schallenberg. Kot odločilni kriterij pri odpiranju meja je minister za zdravje Rudolf Anschober navedel število novih okužb na 100.000 prebivalcev. Če bo to število v posamezni državi preseglo 10 in bo skrbi povzročala tudi stopnja širjenja virusa, bo treba ukrepati, je napovedal.

Med državami, s katerimi bo Avstrija v torek odpravila omejitve za potovanja, je torej tudi Italija, ki velja za eno najhuje prizadetih držav v pandemiji covida-19 na svetu. Za najhuje prizadeto italijansko deželo Lombardija bodo ob tem avstrijske oblasti izdale delno opozorilo pred potovanji.

Na seznamu 31 držav pa ni Švedske, Španije, Portugalske in Velike Britanije. Ob prihodu iz teh držav bodo morali potniki predložiti potrdilo o negativnem testu za novi koronavirus ali iti za 14 dni v samoizolacijo. S Španijo bi lahko mejo odprli 1. junija, ko bo tudi ta država odprla svoje meje za tujce, z drugimi tremi državami pa verjetno kasneje, so sporočile avstrijske oblasti. "Če gledamo krivuljo novih okužb na 100.000 ljudi v zadnjih sedmih dneh, vidimo veliko izjemo, to je Švedska," je povedal Anschober. "To je presenetljivo in precej žalostno, saj bi zelo rad videl, da bi bil švedski pristop k soočanju s krizo uspešen, a ni tako," je poudaril.

Dunaj je omejitve na svojim mejah z namenom zajezitve novega koronavirusa uvedel sredi marca. Vse ukrepe, ki so omejevali vstop v državo, je na mejah s sosednjimi državami, tudi Slovenijo, odpravil že pretekli teden. Meje z Italijo so ostale zaprte. Glede odpiranja meja z drugimi državami, kot sta Srbija in BiH, se bodo po besedah Schallenberga odločali v soglasju z EU.

Meje odpirata tudi Hrvaška in Madžarska