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Avstrija podaljšuje nadzor na meji s Slovenijo še za pol leta

Ljubljana , 15. 09. 2026 14.36 pred 2 urama 2 min branja 0

Avtor:
A.K. STA
Meja z Avstrijo

Avstrija je še za pol leta podaljšala nadzor na meji s Slovenijo in tremi drugimi sosedami Češko, Slovaško in Madžarsko, je sporočilo notranje ministrstvo na Dunaju. Cilj ostaja boj proti tihotapcem ljudi in nezakonitim migracijam. Kot ob tem še poudarjajo, si prizadevajo, da bi ukrepi povzročili čim manj motenj za potnike.

Avstrija je podaljšala nadzor na mejah s četverico držav za nadaljnjih šest mesecev, do marca 2027, potem ko se danes izteče veljavna ureditev nadzora na mejah z omenjenimi državami.

Kot je za avstrijsko tiskovno agencijo APA pojasnilo notranje ministrstvo, je cilj podaljšanja mejnega nadzora boj proti tihotapskim združbam in nadaljnje omejevanje nezakonitih migracij. Ukrepi so bili usklajeni s sosednjimi državami, so pojasnili.

Avstrijski mejni prehod
Avstrijski mejni prehod
FOTO: Shutterstock

"Evropski pakt o azilu krepi varovanje zunanjih meja EU. Vendar pa so dodatni ukrepi na avstrijskih mejah v tem trenutku še vedno potrebni," je dejal notranji minister Gerhard Karner.

Po ministrovih besedah bo poudarek na "celovitem in prilagodljivem varovanju obmejnega območja" namesto zgolj na stacionarnem nadzoru na določenih mejnih prehodih.

"Naš cilj ostaja nespremenjen: iz prometa izločiti tihotapce in kriminalce ter hkrati čim manj obremeniti dnevne potnike," je dejal Karner.

Avstrija je začasni nadzor na mejah s Slovenijo in Madžarsko uvedla že leta 2015, na vrhuncu begunske krize. Od takrat ga na vsakih šest mesecev podaljšuje. Na mejnih prehodih s Češko in Slovaško pa mejni nadzor izvaja od jeseni 2023.

Zadnje šestmesečno podaljšanje je bilo decembra lani, 15. junija pa je Dunaj mejni nadzor s četverico držav podaljšal še za tri mesece.

Poleg Avstrije nadzor na notranjih mejah v schengenskem območju trenutno izvajajo tudi Nemčija, Nizozemska, Francija, Norveška, Švedska, Danska, Italija, Poljska in Španija.

Slovenija je medtem junija odpravila začasni ponovni nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko, ki ga je izvajala od oktobra 2023.

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24ur.com Avstrija znova podaljšuje nadzor na meji s Slovenijo in Madžarsko
24ur.com Avstrija še za pol leta podaljšala nadzor na meji s Slovenijo
24ur.com Za Avstrijo nadzor na mejah ključen v boju proti tihotapcem ljudi
24ur.com Slovenija podaljšuje začasni nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko
24ur.com Avstrija uvedla nadzor tudi na meji s Češko
24ur.com Slovenija podaljšala nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko
24ur.com 'Vračanje migrantov v Slovenijo je ukrep, ki ga moramo reaktivirati in okrepiti'
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