Avstrija rahlja pogoj PC, Španija odpravlja maske na prostem

Sedemdnevna incidenca novih okužb, ki kaže število okuženih na 100.000 prebivalcev, v Španji stalno pada že več tednov zapored. Trenutno je 715. Še sredi januarja je bila občutno višja in je celo presegala 1600. V Španiji se tudi zmanjšuje število covidnih bolnikov, ki potrebujejo hospitalizacijo.

Oboje je po oceni strokovnjakov mogoče pripisati visokemu deležu cepljenjih proti covidu-19 v državi. Doslej je bilo v Španiji v celoti cepljenih približno 80 odstotkov prebivalstva. Poleg tega jih je 47 odstotkov prejelo tudi poživitveni odmerek.

V Španiji so obvezne zaščitne maske uvedli konec lanskega leta zaradi hitro naraščajočega števila okužb z novim koronavirusom. Izjeme so bile dovoljene le za tiste, ki telovadijo, in tiste, ki so daleč izven urbanih območij.

V prihodnjih dneh bodo po vsej Španiji odpravili tudi številne druge omejitve. Pogoj PCT (preboleli, cepljen proti covidu-19 ali negativni test na okužbo z novim koronavirusom) naj bi še naprej veljal za vstop v gostinske lokale.