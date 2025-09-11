Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Avstrija slavi zmago v boju proti madžarski nuklearki

Luxembourg, 11. 09. 2025 10.30 | Posodobljeno pred 9 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
STA , D.L.
Komentarji
10

Sodišče EU je v tožbi Avstrije proti odločitvi Evropske komisije iz leta 2017, s katero je ta odobrila državno pomoč za širitev jedrske elektrarne z rusko tehnologijo v madžarskem Paksu, na drugi stopnji razveljavilo prvotno sodbo in odločitev komisije razglasilo za nično. Problematiziralo je neposredno oddajo posla ruskemu Rosatomu.

Jedrska elektrarna Paks na Madžarskem
Jedrska elektrarna Paks na Madžarskem FOTO: Profimedia

Evropska komisija je pomoč za gradnjo dveh novih reaktorjev v Paksu, ki leži približno 100 kilometrov južno od Budimpešte, odobrila marca 2017, Avstrija, ki je ena najbolj gorečih nasprotnic širjenja jedrske energije v EU, pa je približno leto dni pozneje proti temu sklepu vložila tožbo na Sodišče EU.

Po ocenah Dunaja je namreč celo sama komisija ugotovila, da nuklearka, katere širitev finančno podpira Rusija, nikoli ne bo dobičkonosna brez obsežne državne pomoči, v tožbi pa je navedla tudi domnevne kršitve pravil EU o državnih pomočeh, javnem naročanju ter glede izkrivljanja konkurence na notranjem trgu in neenake obravnave proizvajalcev elektrike.

Splošno sodišče EU je argumente novembra 2022 zavrnilo, Avstrija pa se je pritožila še na drugostopenjsko Sodišče EU.

To je zdaj v večini sledilo mnenju generalne pravobranilke Laile Medina iz letošnjega februarja ter razveljavilo sodbo Splošnega sodišča in razglasilo ničnost sklepa komisije o odobritvi državne pomoči za širitev nuklearke.

Ker je bila izgradnja dveh reaktorjev del predmeta pomoči in ker je bila neposredna oddaja naročila gradnje ruskemu podjetju neločljivo povezana s tem predmetom pomoči, bi morala komisija preveriti, ali je ta neposredna oddaja naročila ruskemu podjetju, državnemu jedrskemu velikanu Rosatom, brez postopka javnega razpisa v skladu s pravili EU o javnem naročanju, je presodilo Sodišče EU.

Komisija se tako ne bi smela zadovoljiti s tem, da je preverila, ali je pomoč v skladu z ureditvijo na področju državnih pomoči, ampak bi morala preveriti tudi, ali je neposredna oddaja naročila za izgradnjo dveh novih jedrskih reaktorjev v skladu z evropsko ureditvijo na področju javnih naročil. Ta neposredna oddaja naročila ruskemu podjetju je bila nujni pogoj za izvedbo projekta.

Ruske banke naj bi sicer za projekt zagotovile okoli 80 odstotkov potrebnih sredstev za investicijo, ki naj bi po ocenah izpred nekaj let znašala okoli 12 milijard evrov. Rosatom je sicer dovoljenje madžarske agencije za jedrsko varnost za projekt dobil poleti 2022. Nova reaktorja naj bi imela moč 2,4 gigavata.

Nuklearka v Paksu je bila zgrajena konec 80. let 20. stoletja in zdaj pokriva približno 40 odstotkov porabe električne energije na Madžarskem. Strokovnjaki opozarjajo, da bo Madžarska s širitvijo nuklearke še povečala svojo energetsko odvisnost od Rusije, od katere je močno odvisna tudi na področju plina in nafte, kar se kaže tudi pri ravnanju Budimpešte po ruskem napadu na Ukrajino. 

Sodišče EU zavrnilo tožbo Avstrije glede opredelitve jedrske energije kot trajnostne

Sodišče EU je zavrnilo tožbo Avstrije proti opredelitvi jedrske energije in fosilnega plina kot trajnostnih virov energije. Ocenilo je, da Evropska komisija s tem, ko je v sistem trajnostnih naložb vključila jedrsko energijo in plin, ni prekoračila pooblastil.

Kot je danes objavilo Sodišče EU, Evropska komisija s tem ni presegla svojih pooblastil, saj je upravičeno menila, da proizvodnja jedrske energije skoraj ne proizvaja emisij toplogrednih plinov ter da trenutno ni tehnološko in ekonomsko izvedljivih nizkoogljičnih alternativ, kot so obnovljivi viri energije, da bi se lahko neprekinjeno in zanesljivo pokrivale potrebe po energiji.

Poleg tega Evropski komisiji po presoji sodišča ni bilo treba upoštevati morebitnih posledic pridobivanja uranove rude, čiščenja in bogatenja urana ter proizvodnje in prevoza jedrskega goriva ali oboroženih konfliktov, sabotaž in zlorab jedrske tehnologije, kar je trdila Avstrija.

Sodišče je ocenilo, da lahko investicije na področju jedrske energije in fosilnega plina pod določenimi pogoji znatno prispevajo k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje.

sodišče eu jedrska energija jedrska elektrarna avstrija madžarska paks
KOMENTARJI (10)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kolerik
12. 09. 2025 14.24
+2
Rusi so vsem trn v riti.
ODGOVORI
2 0
Ekolog 3
12. 09. 2025 11.05
-2
Jedrska elektrarna je najdražji vir energije. Avstrijci se zavedajo problematike skladiščenja visoko radioaktivnih odpadkov. Niti ne vemo če je dovolj 30 000 let da preneha sevati izrabljeno gorivo. Za Jedrsko izrabljeno gorivo do danes še nihče ni napravil skladišča pod zemljo. Razlog je v izrabljenem jedrskem gorivu, ki oddaja energijo tudi potem ko je že izrabljeno. Tudi ko jedrska ne obratuje več je potrebno skrbeti za izrabljeno jedrsko gorivo. Tudi ko izrabljeno jedrsko gorivo izvlečemo iz težke vode in jih hladimo v bližini jedrske elektrarne v zabojih ki se hladijo na zraku, je potrebna sanacija teh zabojev morda vsake 50 let. In to je potrebno delati 30 000 let. KAKŠNA SVINJARIJA!
ODGOVORI
1 3
marre
11. 09. 2025 20.53
+3
Eh pirova zmaga.. Edini razlog je izbira rusov za izgradnjo, kar je totalno nelogično in neum.no s strani Madžarov, bodo pač izbrali zahodnega ponudnika in izgradil elektrarno, neglede na to kaj bodo hotli na Dunaju..
ODGOVORI
3 0
AnatomijaRudarOvčjiZmagaUkraj
13. 09. 2025 17.13
+1
Ameriška tehnologija ....westinghouse...je totalno zastarela....ruska kitajska in j korejska je veliko naprednejsa....mi bomo seveda izbrali amere....še francoska je boljša...pa to
ODGOVORI
1 0
AnatomijaRudarOvčjiZmagaUkraj
13. 09. 2025 17.20
Najbolĵši ponudniki so.na vzhodu trenutno...j koreja...kitajc....rus....edini ma modularni reaktor komercialni ki je prihodnost....ameri so za cajtom...pa to
ODGOVORI
0 0
Samo navijač
11. 09. 2025 20.27
-3
Upam da ustavijo tudi Krško.
ODGOVORI
2 5
Maresan
12. 09. 2025 10.22
+2
in kako bomo dobili elektriko ?????
ODGOVORI
2 0
Lisjak1
12. 09. 2025 17.15
In ti si prvi, ki bi se odpovedal električni energiji v domačem bivališču
ODGOVORI
0 0
emilzapata
11. 09. 2025 14.39
+2
Samo da ni rusko
ODGOVORI
5 3
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256