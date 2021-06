Avstrija tarča kritik zaradi 'zemljevida političnega islama'

Še ostreje so se na zemljevid odzvali predstavniki avstrijske opozicije in tamkajšnje islamske skupnosti. Skupina Muslimanska mladina Avstrije je že napovedala tudi vložitev tožbe proti vladi. Med drugim kritizirajo dejstvo, da so na omenjenem zemljevidu označene vse islamske skupine, ne glede na to ali imajo kakršnakoli protidemokratična islamistična nagnjenja ali ne.

Zemljevid je med drugim razburil avstrijske Zelene, koalicijske partnerje avstrijske ljudske stranke (ÖVP), ki ji pripadata kancler Sebastian Kurz in ministrica Raabova. Kot zatrjujejo, Zeleni pri projektu, ki "je v nasprotju s tem, kakšna bi morala biti politika integracije in dialoga" , na noben način niso sodelovali in z njim tudi niso bili seznanjeni.

Avstrijska ministrica za integracijo Susanne Raab je spletno stran, poimenovano Nacionalni zemljevid islama, uradno predstavila v četrtek. Gre za interaktivni zemljevid, na katerem so prikazani osnovni podatki in lokacije vseh 623 muslimanskih organizacij, združenj in mošej ter njihovih sedežev v Avstriji. Obenem so navedene njihove morebitne povezave v tujini.

Raabova se po drugi strani zagovarja, da zemljevid nikakor ni odraz nekega splošnega nezaupanja do muslimanov, ampak naj bi zgolj prispeval k večji preglednosti in služil kot orodje skupnega boja proti političnemu islamu kot ugodni podlagi za razvoj ekstremizma. Namen je "boj proti političnim ideologijam, ne religiji", zagotavlja.

Turško zunanje ministrstvo je v soboto na Twitterju zapisalo, da avstrijske "ksenofobne, rasistične in protiislamske politike zastrupljajo družbeno kohezijo in sodelovanje" ter da morajo oblasti na Dunaju prenehati z usmerjenimi napadi na priseljence in muslimane in sprejeti odgovornejšo politiko.

V ponedeljek se je odzval tudi Svet Evrope (SE) in Avstrijo pozval k umiku po njihovem do muslimanov sovražnega in potencialno kontraproduktivnega zemljevida.

Kot je opozoril posebni predstavnik SE za antisemitizem in sovraštvo do muslimanov Daniel Höltgen, se številni muslimani zaradi zemljevida, v okviru katerega so bili objavljeni njihovi naslovi in druge podrobnosti, počutijo stigmatizirani in ogroženi.

Poročila o sovražnih napadih na muslimane v Avstriji so se okrepila po napadu na Dunaju novembra lani, v katerem je simpatizer skrajne džihadistične Islamske države ubil štiri ljudi.