Avstrija testira obveščanje prek SMS-sporočil, morda jih bomo prejeli tudi mi

Po vsej Avstriji so v ponedeljek začeli zadnjo testno fazo novega načina obveščanja prek sporočil SMS, imenovanega AT-Alert. Gre za samodejna opozorila na mobilne telefone o katastrofi ali kriznih dogodkih v primeru vremenskih nevšečnosti in o varnostnih situacijah ali nevarnostih, kot so kemične nesreče, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

V času preizkušanja sistema bodo obvestila dobili vsi, ki so na testnem območju in imajo pri sebi mobilni telefon, so pojasnili pri pristojnem centru za krizno upravljanje in obvladovanje nesreč.