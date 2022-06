Avstrija ukinja obvezno cepljenje proti covidu

Razprava o obveznem cepljenju je v Avstriji sprožila globoke razprtije znotraj družin, skupin in podjetij, je dejal minister za zdravje Johannes Rauch. Družba po njegovem potrebuje solidarnost, še zlasti v času, ki ga zaznamujejo številne skrbi, visoka inflacija in vojna v Ukrajini.

Zaradi potencialnih novih valov okužb z novim koronavirusom je treba prebivalstvo prepričati o koristnosti poživitvenega cepljenja, do česar pa lahko po mnenju ministra pride le, če bo pripravljenost za cepljenje temeljila na prostovoljni odločitvi posameznika.

Obvezno cepljenje so v Avstriji uvedli in začeli izvajati februarja, s čimer je Avstrija kot prva država v EU uvedla obvezno cepljenje proti covidu. Odločitev so podprle vse parlamentarne stranke, razen desnih svobodnjakov FPÖ.